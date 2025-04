VÍDEO | Placas se deslocam de pedra e caem em comunidade de Iúna

Placas se deslocaram de uma pedra, nesta terça-feira (8), na comunidade de Laranja da Terra, em Iúna. De acordo com moradores, o barulho, provocado por causa do desprendimento, assustou a população.

Além do barulho, uma grande cortina de poeira se alastrou por casas e propriedades. Não há informação sobre feridos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que as placas caem e rolam sobre as rochas.

