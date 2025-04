Wellington Callegari anuncia pré-candidatura ao Senado pelo PL

O deputado estadual Wellington Callegari (PL) anunciou nesta semana sua intenção de disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026. Em declaração pública, o parlamentar afirmou que já se considera pré-candidato dentro de seu partido e que a decisão é motivada tanto por razões pessoais quanto pelo atual cenário político do país.

Pretensão

“Quero deixar bem claro que sou pré-candidato ao Senado, dentro do meu partido, o PL, e é uma pretensão que temos de disputar a eleição de senador em 2026”, afirmou Callegari.

Segundo o deputado, dois fatores principais influenciaram sua decisão. O primeiro, de cunho pessoal, é a convicção de que vem cumprindo o papel para o qual foi eleito como deputado estadual — mandato que se encerra em 2026 — e sua atuação em favor da pauta conservadora em todo o Espírito Santo. O segundo fator, segundo ele, é o momento político do Brasil.

“Vivemos um desequilíbrio total, em que um poder se arvorou como senhor do país: o Judiciário. O único órgão com poder de pôr fim a isso é o Senado, onde, infelizmente, hoje não há maioria com esse pensamento. É preciso mudar essa realidade”, declarou.

Críticas ao STF

Callegari também fez críticas diretas ao Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que alguns ministros estariam cometendo abusos de autoridade e praticando crimes de responsabilidade. Para ele, o Senado deve agir de forma mais efetiva nesses casos.

“Me coloco com clareza nessa missão: lutar, se necessário, pelo impeachment de alguns ministros do STF e pela correção de falhas do nosso sistema jurídico e político brasileiro”, disse.

O nome de Wellington Callegari agora se soma a outras possíveis candidaturas ao Senado no Espírito Santo, abrindo espaço para debates sobre o futuro da representação capixaba na Câmara Alta do Congresso Nacional.