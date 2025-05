Ação conjunta resgata seis animais em situação de maus-tratos no ES

A Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) e em conjunto com a Prefeitura de Vitória e da CPI dos Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), realizou, nesta quarta-feira (7), uma operação no bairro Maruípe, em Vitória, com o objetivo de verificar uma denúncia de maus-tratos a animais.

Ao chegar no local, a equipe se deparou com seis cachorros em situação de maus-tratos e um outro encontrado morto. “Pelo que verificamos, ele estava em um cômodo trancado e teria morrido de fome e sede. Nós chegamos até esse local após uma denúncia. A colaboração da população, por meio de denúncias, é fundamental para o êxito das investigações. Informações repassadas de forma segura e anônima muitas vezes são decisivas para que possamos agir com agilidade e precisão”, disse o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Marcelo Nolasco.

O responsável pelos animais não estava no local, mas foi identificado e a conduta será apurada durante o curso do inquérito policial.

Além da situação de maus-tratos, a equipe policial verificou que havia uma família morando no local e que essas pessoas poderiam estar vivendo em condição análoga à escravidão. “Após verificar essa situação, acionamos a Polícia Federal (PF), que tem atribuição para investigar e apurar esse tipo de crime. Uma equipe se deslocou até o local e fará toda a análise da situação”, explicou Nolasco.

Os animais foram resgatados e ficarão sob os cuidados da Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vitória.