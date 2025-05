Ales promove capacitação técnica para fortalecer agricultura familiar

Com foco na valorização da agricultura familiar capixaba e na qualificação de políticas públicas voltadas ao campo, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realiza, até a próxima quarta-feira (7), o 6º Encontro de Formação dos Técnicos do Projeto Arranjos Produtivos. O evento acontece na Casa dos Municípios, espaço da Ales voltado à articulação com os gestores municipais.

A programação teve início nesta segunda-feira (5) com atividades de capacitação, como o treinamento para captação de imagens e palestras sobre conservação do solo e produção de água. O objetivo é fortalecer a atuação técnica do projeto, que já beneficia agricultores de 27 municípios por meio do fornecimento de mudas, equipamentos e assistência especializada.

“O encontro é um espaço estratégico de formação e avaliação, que busca aprimorar o atendimento direto ao agricultor familiar, com foco na sustentabilidade da produção agrícola e no uso consciente dos recursos naturais”, afirmou a secretária da Casa dos Municípios, Joelma Costa Longa.

Com a presença de 32 técnicos agrícolas, o evento destaca o papel da Assembleia Legislativa não apenas como casa de leis, mas como articuladora de iniciativas concretas que promovem desenvolvimento regional e inclusão produtiva no campo.

Na terça-feira (6), o engenheiro florestal Leonardo Machado, do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF/MG), ministra uma série de palestras sobre conservação do solo, produção de água e infraestrutura rural sustentável. Já na quarta-feira (7), Ivan Almeida, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFN/MG), conduzirá painéis voltados à análise e correção do solo, com foco em práticas conservacionistas.

O Projeto Arranjos Produtivos é uma iniciativa institucional da Ales, consolidada como instrumento de apoio técnico à agricultura familiar e de fortalecimento dos arranjos econômicos locais, contribuindo com a geração de renda e sustentabilidade no campo capixaba.