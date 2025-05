Alinhados: reunião fortalece federação partidária no ES

O deputado federal Da Vitória (Progressistas) e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União Brasil), se reuniram nesta segunda-feira (26), em Vitória, para alinhar estratégias políticas com foco na criação da Federação União Progressista no Espírito Santo.

Durante o encontro, que contou com a presença do deputado estadual Dr. Bruno Resende, do secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, e do secretário-geral do Progressistas, Marcos Delmaestro, os líderes discutiram os próximos passos da federação que unirá Progressistas e União Brasil no Estado.

“Conversamos sobre a federação partidária e sobre a construção democrática que já iniciamos no Espírito Santo”, afirmou Da Vitória, que preside o Progressistas no Estado. Marcelo Santos, que deve assumir o comando do União Brasil capixaba, deve liderar a nova federação ao lado do deputado federal.