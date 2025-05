Anchieta e cidades afetadas por Fundão discutem saúde em Brasília

Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta, Prisciane Campos e Carlos Hemilio Fontana, estão em Brasília representando o município na Oficina de Construção dos Planos de Ação em Saúde, promovida pelo Ministério da Saúde no âmbito do Novo Acordo da Bacia do Rio Doce.

O evento reúne técnicos e gestores de diversos municípios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), com o objetivo de planejar ações concretas voltadas à melhoria da saúde das populações atingidas.

Durante a oficina, os representantes de Anchieta também receberam, oficialmente, o protocolo de intenções celebrado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal, que formaliza o compromisso de cooperação técnica e financeira para a execução das ações previstas no Programa Especial de Saúde do Rio Doce.

O Programa destinará ao Município de Anchieta, no período de quatro anos, o valor de aproximadamente R$ 11.646.000,00 que será investido, exclusivamente, em ações de saúde que serão previamente planejadas e definidas pela Secretaria Municipal de Saúde e analisadas e aprovadas Conselho Municipal de Saúde e os órgãos de apoio do Ministério da Saúde.

Nos dois primeiros anos (2025 e 2026), com a devida aprovação do Plano de Ação, Anchieta deve receber parte do recurso que representa o valor de 5.342.371,32, para investimento e custeio de ações de saúde no município.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Programa Especial de Saúde do Rio Doce está estruturado em sete linhas de atuação: ampliação e aprimoramento dos serviços de assistência à saúde; expansão da infraestrutura de saúde; melhorias na gestão; ações de inteligência e ciência de dados em saúde; ensino, pesquisa e inovação; comunicação em saúde; e engajamento comunitário e fortalecimento do controle social.

Para acessarem e executarem os recursos, os municípios deverão elaborar e pactuar seus Planos de Ação. Por isso, nesta semana, prefeitos, secretários municipais de saúde e outros gestores participam de reuniões com equipes técnicas do Ministério da Saúde para esclarecimentos sobre a elaboração e execução desses planos.