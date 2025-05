Angústia e desespero: mãe procura jovem desaparecido em Cachoeiro

A Polícia Civil investiga o desaparecimento do jovem Lucas Silva Barbosa, que não faz contato com a família desde o último dia 20 de abril. De acordo com a sua mãe, ele é usuário de drogas e vive em situação de rua, mas sempre fazia mandava notícias para ela.

“Meu filho saiu de casa. Estava morando na rua, catando reciclagem. Porém, sempre ele entrava em contato comigo, com celular emprestado, mas o último contato dele foi dia 20 de abril”, relatou a genitora.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na 7ª Delegacia Territorial de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o documento, o último contato que o jovem fez com a mãe foi por meio do WhatsApp, através de uma mensagem de áudio, onde ele pedia para que ela fosse buscá-lo, pois ele queria voltar para casa, mas não sabia como.

Caso haja alguma informação sobre o paradeiro de Lucas Silva Barbosa, a orientação é de que entre em contato com os telefones (27) 3137-9127 ou (27) 3225-8260 (direciona para aplicativo de mensagens).

Mais informações sobre desaparecidos podem ser consultadas pelo Portal de Pessoas Desaparecidas.