Atividades do setor de serviços retomam crescimento no Espírito Santo

O mercado de serviços capixaba começou a ganhar novo fôlego: em março, o setor cresceu 1,6% em relação a fevereiro, impulsionado pela reorganização das atividades econômicas e aumento da demanda em segmentos como atendimentos voltados para as famílias, transportes e “outros serviços”, que engloba manutenção de bens, serviços auxiliares financeiros, imobiliários e apoio à agropecuária.

A alta ocorre após o desempenho levemente mais fraco registrado em janeiro e fevereiro – período tradicionalmente marcado por menor dinamismo –, sendo uma retomada no ritmo das atividades. Enquanto isso, a média nacional subiu apenas 0,3%.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o resultado de março sinaliza um possível novo ciclo de crescimento. “O índice em pontos ficou em 111,9 – acima de 100 é considerado satisfatório –, superior à média nacional (107,2), o que demonstra que o Espírito Santo mantém um patamar de atividade elevado dentro do setor, com sinais positivos de reaquecimento no curto prazo”, explicou.

Em março, o Espírito Santo voltou a se destacar no país no segmento de serviços prestados às famílias, com um crescimento de 18,8% em relação ao mesmo mês do ano passado – o maior entre todos os estados. Na sequência, vieram Santa Catarina (13,3%), Goiás (8,1%) e Paraná (5,5%). A média brasileira ficou em 1,9%.

“Esse bom desempenho capixaba mostra que os serviços voltados ao lazer, alimentação e turismo seguem em alta, impulsionados pelo ritmo do consumo local. Mesmo após o verão, o estado manteve a liderança e continua chamando a atenção no cenário nacional”, detalhou Spalenza.

O segmento de “outros serviços” também se sobressaiu, com alta de 8,2% em relação a março de 2024, além de “transportes e serviços auxiliares aos correios”, que subiu 6,7%, enquanto as médias nacionais chegaram a -2,6% e 1,2%, respectivamente.

“O cenário capixaba indica que, apesar dos desafios, o setor de serviços no Espírito Santo mantém uma trajetória consistente, sustentada especialmente pela forte demanda das famílias e pelo dinamismo do turismo local. Dessa forma, o consumo interno e as atividades presenciais continuam sendo pilares fundamentais para o crescimento econômico regional”, afirmou o coordenador do Connect Fecomércio-ES.

Movimentação financeira

As estimativas de movimentação financeira do setor de serviços no Espírito Santo para os próximos meses indicam crescimento moderado, com tendência de estabilidade em um patamar elevado. Em março, a estimativa foi de uma movimentação de R$ 4,8 bilhões, com alta de 10,1%. As variações previstas para abril, maio e junho são mais modestas, 5,4%, 6,2% e 1,6%, respectivamente, refletindo um ajuste no ritmo de crescimento após o segundo bimestre, típico de um período de menor impulso sazonal. Ainda assim, o volume financeiro previsto para esses meses permanece acima de R$ 4,8 bilhões.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.