Balança comercial capixaba tem superávit de US$ 48 mi em março

O comércio exterior do Espírito Santo voltou a ganhar força em março. A balança comercial do estado registrou superávit de US$ 48 milhões, crescimento de 123,44% em relação a fevereiro. Na comparação com março de 2024, o avanço foi de 116,28%.

O resultado reflete o bom desempenho das exportações capixabas, que somaram US$ 882,21 milhões — alta de 43,67% em um mês. Já as importações ficaram em US$ 833,58 milhões, com leve aumento de 1,47%. A movimentação total do estado chegou a US$ 1,715 bilhão, avanço de 19,52% em relação a fevereiro.

Os dados são do sistema Comex Stat e foram analisados pelo Connect Fecomércio-ES. Para o coordenador de pesquisa do Observatório do Comércio, André Spalenza, o principal motor da alta foi o aumento nas vendas externas de produtos estratégicos.

“O minério de ferro liderou as exportações, com quase US$ 259 milhões em março, seguido pela celulose, que movimentou US$ 129,4 milhões”, explicou Spalenza. Produtos semi-acabados de ferro ou aço ficaram em terceiro lugar, com US$ 90,6 milhões. O café não torrado caiu para a quinta posição, com US$ 89 milhões exportados.

Minério capixaba

Os Estados Unidos puxaram a demanda por minério capixaba, aumentando suas compras de US$ 20 milhões para US$ 65 milhões. Também cresceram as exportações para Trinidad e Tobago, Coreia do Sul e Catar.

Os Estados Unidos e China foram destaques da celulose. Os americanos elevaram suas compras de US$ 12 milhões para US$ 72 milhões. Já os chineses passaram de US$ 5 milhões para US$ 19 milhões entre fevereiro e março.

Nas importações, veículos de passageiros lideraram com US$ 162,9 milhões, seguidos por aeronaves e equipamentos (US$ 137,7 milhões), além de veículos para transporte de carga (US$ 130,3 milhões).

Entre os municípios, Aracruz foi o maior exportador, responsável por 19% do total (US$ 169 milhões). Vitória e Anchieta vieram logo depois. No lado das importações, Cariacica liderou com 45% da movimentação (US$ 375 milhões), seguida por Vitória, com 26% (US$ 216 milhões).

Valores dos produtos capixabas

Em relação ao valor dos produtos capixabas comercializados no exterior, houve uma nova alta: os termos de troca capixabas, que indicam a relação entre os preços de exportação e importação, aumentaram 10,2% em comparação a março do ano passado, chegando a 104,04 pontos – acima de 100 significa que o preço das exportações subiu mais que o das importações, representando uma situação mais favorável para o Espírito Santo. O resultado foi o terceiro melhor entre os estados brasileiros.

“Esses termos são influenciados pela demanda global, custos de produção, taxa de câmbio e acordos de pagamento. Se os preços dos produtos exportados aumentam em relação aos importados, a relação de troca melhora, o que é vantajoso para o exportador. Com o ganho de poder de compra sobre os produtos importados, há o fortalecimento da economia e uma maior competitividade internacional”, detalhou o coordenador do Connect Fecomércio-ES.

Quem quiser conferir a pesquisa completa, pode conferir pelo site: https://portaldocomercio-es.com.br.