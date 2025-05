Bancada Feminina da Câmara repudia violência contra Marina Silva

A Bancada Feminina da Câmara dos Deputados repudiou as falas desrespeitosas proferidas contra a ministra do Meio Ambiente durante sessão no Senado Federal nesta terça-feira (27).

Nota na íntegra

Nós, da Coordenação da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados, nos unimos em

indignação e solidariedade à ministra Marina Silva, diante dos ataques sofridos hoje no Senado

Federal.

O que ocorreu não foi apenas um desrespeito a uma ministra de Estado, foi um ataque brutal à

democracia, à dignidade das mulheres e, em especial, à história de uma mulher negra que

construiu sua trajetória com coragem, sabedoria e compromisso com o Brasil.

A sessão conduzida pelo senador Marcos Rogério tornou-se palco de um espetáculo

vergonhoso de impunidade e covardia. E não podemos ter um parlamento omisso. O

desrespeito institucional cometido revela a urgência de um novo pacto de civilidade e respeito

no Parlamento brasileiro.

Marina Silva não foi apenas interrompida, foi silenciada em uma tentativa de humilhação e

desumanização em pleno exercício de sua função. Ouvir de um senador que “fala com a

ministra, não com a mulher” como se ambas não pudessem coexistir na mesma pessoa é

expressão pura de um machismo cruel que ainda permeia as instituições. Relembrar, como fez

esse mesmo senador, a declaração de que “queria enforcá-la” não é liberdade de expressão: é

incitação à violência. É inaceitável. É crime.

A tentativa de calar também a senadora Eliziane Gama reforça o que sabemos: há uma

estrutura de poder que ainda não admite mulheres com voz ativa e presença altiva. E quando

essa mulher é negra, a violência é ainda mais brutal, mais desumana, mais simbólica.

Marina Silva é símbolo da luta ambiental, da ética pública e da resistência das mulheres

brasileiras. Sua presença no governo e na história do Brasil é patrimônio da nossa democracia.

Atacá-la não é apenas ofender uma ministra — é atentar contra todas nós.

Marina Silva, é deputada federal , está licenciada e, mesmo como ministra Chefe de Estado,

mas principalmente por ser cidadã brasileira , tem prerrogativas que precisam ser respeitadas

— por dever legal e democrático.

Acreditamos em um Congresso Nacional justo e equilibrado, defensor de cada brasileiro e

brasileira e por isso , este caso precisa ser levado ao Senado Federal com seriedade junto as

suas instâncias competentes cumpram a Lei 14.192/2021- e demais dispositivos jurídicos da

legislação brasileira que coíbam a violência política de gênero.

Repudiamos com veemência os ataques sofridos, reafirmamos nosso compromisso com um

debate público civilizado e igualitário.

Não seremos silenciadas. Por Marina. Por todas. Pelo Brasil. Jack Rocha

Coordenadora da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados