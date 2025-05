Bandes lança campanha com condições especiais para quitar dívidas

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) lançou a campanha Pra quitar, que oferece condições facilitadas para a renegociação de dívidas. A ação é voltada para pessoas físicas, micro, pequenos e médios empresários, além de produtores rurais, e tem como foco a regularização de pendências financeiras com propostas personalizadas para cada perfil de cliente.

A iniciativa reconhece que dificuldades econômicas podem surgir ao longo da trajetória de qualquer cidadão ou negócio, e se apresenta como uma oportunidade concreta de recuperação financeira e retomada do crescimento.

De acordo com o secretário executivo da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Bruno Carvalho, a campanha é um avanço na inclusão financeira dos capixabas. “Essa ação do Bandes é extremamente relevante para os municípios, pois permite que os cidadãos organizem suas finanças, retomem investimentos e voltem a empreender. Isso impacta diretamente na economia local e na qualidade de vida das famílias”, destacou.

Além das condições diferenciadas, o Bandes disponibiliza canais de atendimento acessíveis para orientar os interessados durante todo o processo de renegociação, reforçando o compromisso do banco com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da economia capixaba.

Para saber mais e iniciar a renegociação, acesse o site oficial da campanha: www.bandes.com.br/renegociacao