BR-262: grave acidente mata idoso e deixa feridos próximo à Pedra Azul

Um grave acidente deixou uma pessoa morte e outras duas feridas, nesta segunda-feira (5), na BR-262, próximo à entrada de Pedra Azul, em Domingos Martins.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar uma equipe foi acionada para ocorrência de colisão com vítimas, por volta de 15:30, nas proximidades do km 83 da BR 262, localidade de Aracê, Domingos Martins.

“O solicitante relatou que houve uma colisão entre dois veículos e havia vítimas presas às ferragens. No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestavam suporte a uma vítima encarcerada na pick up, bem como realizavam os primeiros socorros a outra vítima que estava fora do veículo Blazer. Os bombeiros atuaram no desencarceramento das pessoas que estavam presas, sendo que havia uma vítima em óbito. Os feridos foram deixados aos cuidados do Samu e a vítima em óbito foi entregue à Polícia Científica”, informou os Bombeiros por meio de nota.

A Polícia Científica (PCIES) informa também que o corpo da vítima, um homem de 65 anos, foi encaminhado para a Secção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.