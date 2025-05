Cachoeiro conquista 1º lugar em competição internacional de robótica

A equipe Tech Dragons, formada por seis alunos do Sesi Cachoeiro de Itapemirim, conquistou o 1º lugar geral no FTC Premier Event México, uma das maiores competições internacionais de robótica educacional, realizada entre os dias 22 e 24 de maio, em Monterrey, no México.

O torneio reuniu 22 equipes de cinco países e é parte de uma das oito competições oficiais da First Tech Challenge (FTC), promovida pela organização internacional FIRST. A Tech Dragons recebeu o Inspire Award, maior reconhecimento do evento, que destaca a equipe como a melhor do torneio em todas as áreas avaliadas: engenharia, programação, inovação, motivação e os valores fundamentais da FIRST.

A equipe

A equipe é composta pelos estudantes Alicia Lima Carari, Laura Gomes Roberte Silva, Henrique Silva Sant’Anna, Gabriel Fragoso Ferreira, Eduardo Cereza Rodrigues e João Vitor Miranda de Oliveira, todos do 1º e 2º anos do Ensino Médio, com orientação dos professores Leandro Bayerl e Natanael Tomazeli.

Com idades entre 15 e 16 anos, os alunos garantiram vaga na competição internacional após conquistarem o 1º lugar no “Innovate Award” na etapa nacional da FTC. Durante o evento no México, enfrentaram desafios técnicos, apresentaram seus projetos a juízes internacionais e competiram com robôs em rounds dinâmicos contra outras equipes de alto nível.

A aluna Alicia Lima Carari , do 2º ano do Ensino Médio, acredita que a vitória só veio pela união de todos da equipe. “Sentir o reconhecimento do Inspire Award no México é mais do que vencer: é a certeza de que nosso trabalho, dedicação e espírito de equipe nos levaram além dos limites, transformando cada desafio em um momento inesquecível”, conta.

A equipe já retornou ao Brasil nesta segunda-feira, dia 26 de maio, com o troféu na bagagem e muitas histórias para contar aos colegas da unidade.

Para o superintendente do Sesi ES e diretor regional do Senai ES, Geferson dos Santos, a vitória da equipe capixaba é uma amostra do impacto real da educação voltada para o futuro.

“A conquista dos nossos alunos no México é a prova de que investir em educação com propósito transforma vidas. Eles demonstraram não só competência técnica, mas também maturidade, colaboração e inovação – habilidades essenciais para o mundo do trabalho. É isso que buscamos: formar jovens preparados para resolver desafios reais e fazer a diferença onde estiverem. Parabéns a todos”, ressaltou.