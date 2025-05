Cachoeiro: homem morre ao apontar arma para policiais militares

Um homem morreu após sacar uma arma e apontá-la contra policiais militares durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, na noite da última sexta-feira (23) em Cachoeiro de Itapemirim. Após a operação, moradores do bairro fizeram uma manifestação e incendiaram um ônibus.

De acordo com a Polícia Militar, equipes patrulhavam a região após denúncias de tráfico de drogas e presença de homens armados. Ao se aproximarem de um ponto próximo ao Bar da Danda e ao Terreirão, local já conhecido por movimentação do tráfico, os agentes flagraram três suspeitos vendendo entorpecentes e outros dois com armas em punho.

No momento da abordagem, um dos envolvidos sacou um revólver e apontou na direção da equipe. Diante da ameaça, os militares reagiram e efetuaram disparos para conter a agressão. Um dos disparos atingiu a vítima, que morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Durante as buscas nas imediações do Terreirão, os policiais localizaram uma sacola contendo 40 pinos de cocaína e R$ 339 em dinheiro. Um veículo Ford Ka vermelho também se aproximou do local. Ao perceber a presença policial, o condutor disparou contra os agentes e tentou atropelar um dos militares, que reagiu com três tiros.

Os policiais encaminharam todo o material recolhido e as armas para a 7ª Delegacia Regional. Conforme registros da PM, o homem morto na troca de tiros possuía passagens por tráfico de drogas.