Cachoeiro: Tour 360 recria experiência de atravessar a Ponte de Ferro

A histórica Ponte de Ferro Governador Bley, um dos principais cartões-postais de Cachoeiro de Itapemirim, agora pode ser visitada de forma virtual e interativa. A estrutura acaba de ser incorporada à plataforma Tour 360, que oferece passeios imersivos por pontos turísticos do município.

Com esse lançamento, o projeto alcança 15 pontos turísticos mapeados e disponíveis gratuitamente ao público. O novo tour permite que o visitante percorra toda a extensão da Ponte de Ferro em imagens 360º, começando pela cabeceira no Centro da cidade, passando pela passarela de pedestres, atravessando o antigo túnel ferroviário, hoje adaptado para veículos, e finalizando no bairro Ferroviários.

Além da experiência visual, o passeio oferece conteúdo informativo sobre a história da ponte, inaugurada em 27 de junho de 1910 com a presença do presidente Nilo Peçanha. A estrutura, com 127 metros de extensão, foi fabricada na Inglaterra e integrava a malha da Leopoldina Railway. Atualmente, é tombada como patrimônio histórico e cultural do município.

A visita virtual está disponível pelo site tour360.ondeir.top, acessível por celular e computador.

Sobre o Tour 360

A plataforma Tour 360 é um projeto inovador que oferece visitas virtuais gratuitas a locais históricos, culturais e turísticos do Espírito Santo, com foco em educação patrimonial, turismo acessível e valorização da memória local.

Conheça os pontos turísticos em 360º:

Ponte de Ferro

Câmara Municipal de Cachoeiro

Casa da Memória

Casa de Cultura Roberto Carlos

Casa dos Braga

Fábrica de Pios Maurílio Coelho

Floresta Nacional de Pacotuba

Matriz Velha

Monumento Natural do Itabira

Palácio Bernardino Monteiro

Cachoeira Alta

Avenida Beira Rio

Igreja Nossa Senhora da Consolação

Pedra do Caramba

Pedra da Penha