Calendário de vacinação contra a raiva é atualizado em Anchieta: veja

A campanha de vacinação contra a raiva animal segue no interior de Anchieta durante o mês de maio, com atualização no cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. A equipe de Vigilância em Zoonoses passará por quatro localidades em datas ajustadas ao planejamento logístico da campanha.

As equipes irão de casa em casa, nas comunidades, aplicando a vacina nos animais, por isso, é importante que os tutores estejam atentos às datas. A vacinação é gratuita e voltada para cães e gatos a partir de três meses de idade. O objetivo é prevenir a transmissão da raiva — uma doença grave, letal e que pode afetar humanos.

O cronograma é divulgado mensalmente e, em breve, outras comunidades serão atendidas. Além das ações no interior, os tutores que moram na Sede de Anchieta podem levar seus animais toda quarta-feira ao ponto fixo de vacinação, localizado na Rua Hemilio dos Santos Souza, nº 150, Bairro Justiça 2, no prédio da antiga sede do CAPS.

Mais informações podem ser obtidas com a Vigilância em Zoonoses pelo telefone (28) 99254-2119.

Confira o novo calendário:

Novas datas de vacinação:

12 e 13 de maio – Dois Irmãos

19 e 20 de maio – Segundo Território

26 e 27 de maio – Alto Joeba

29 de maio – Itajobaia