Caminhada ecológica do Hifa promove conscientização ambiental

No último sábado, dia 3 de maio, aconteceu a caminhada ecológica organizada pelo programa Qualidade de Vida, uma iniciativa do RH do Hifa. O evento foi realizado com o objetivo de promover o bem-estar físico, mental e a conscientização ambiental entre os colaboradores da empresa e seus familiares.

A caminhada teve início na Praça Getúlio Vargas, localizada no bairro São Luiz Gonzaga, e seguiu pela Rota do Itabira, proporcionando aos participantes uma experiência agradável e revitalizante em meio à natureza. O evento contou com a presença de mais de 30 colaboradores, que aproveitaram a oportunidade para se integrar e cuidar da saúde.

Ao final do percurso, os participantes puderam desfrutar de um lanche especial, preparado para recarregar as energias e promover o fortalecimento de vínculos entre os colaboradores.

A ação, além de ser uma forma de incentivar a prática de atividades físicas, também contribui para a conscientização sobre a importância de cuidar do meio ambiente, alinhando-se aos valores de bem-estar e sustentabilidade promovidos pelo Hifa.