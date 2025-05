Cantor Lucas Turini traça nova rota em busca do sonho musical

O músico, cantor e ativista Lucas Turini zerou seu Instagram na última semana. O fato, que chamou a atenção de seus seguidores, tem um propósito: uma nova rota de vida em busca de um grande sonho.

O jovem de 19 anos, capixaba de Vargem Alta, já deu os primeiros gostinhos da caminhada. Em novos posts, registrou gravação e depoimento com Fred Nery, vocalista do Macucos, no estúdio VVS.

Claro, o sonho tem raízes musicais e está com data marcada para começar: no dia 23 de maio, sexta-feira, Turini lança a canção “A Hora é Essa” – composição de Fred -, nas plataformas digitais e no YouTube. O artista ainda está preparando um clipe para começar a jornada de forma completa.

“A Hora é Essa” tem essa meta de buscar redenção e renovação. Mas também a visão do jovem da Geração Z em relação ao mundo. O sonho é encontrar um universo diverso, sem preconceitos, plural, naturalmente baseado na igualdade, no respeito e na humanidade.

“É uma caminhada que diz muito da minha vida e da nova rota, com um recomeço para desbravar o mundo, cheio de perspectivas. E vai além: diz respeito a olhar para as pessoas com carinho, percorrer uma estrada que envolva muita gente ao meu lado”, inicia o compositor.

Ele ainda completa: “Desde muito novo, ao lado dos meus pais, eu participo de movimentos sociais, da política. E luto para que, por meio dessas ferramentas, nós tenhamos uma sociedade mais leve e integrada. Quero muito ampliar essa compreensão por meio da música”, afirma.

Fred Nery, um dos principais nomes da música do Espírito Santo, comentou sobre a nova jornada de Turini.

“Eu falei com ele: cara, eu tenho uma música muito bonita, se você quiser começar. Só que ele era muito novo, tinha 16 anos à época. A voz dele ainda estava amadurecendo. Mas agora tivemos uma ótima experiência, a voz já está muito mais firme, muito mais segura. E o resultado vocês vão ver daqui uns dias”.

Serviço

Lucas Turini lança single “A Hora é Essa”

Quando: Dia 23 de maio, sexta-feira

Onde: Plataformas digitais e YouTube

Instagram Lucas Turini https://www.instagram.com/eulucasturini/

Ficha técnica

Produção: VVS Studio

Voz: Lucas Turini

Composição: Fred Nery

Baixo: Léo Norbim

Guitarra: Vinícius Gigante

Teclado: Diego Vertigo

Pós-produção, mixagem e masterização: SIG