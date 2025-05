Carta ao governador aponta deficiências crônicas no Parque do Caparaó

O diretor Superintendente do SEBRAE-ES, Pedro Rigo, acompanhado pela Subsecretária de Estado de Turismo, Lorena, em um momento solene, entregou nesta quinta-feira (29), a Carta Aberta “Salve o Parque Nacional do Caparaó” ao governador Renato Casagrande. A cerimônia contou também com a presença do Gerente Regional do SEBRAE-ES na região Caparaó, Anderson Baptista, que destacou o apoio da equipe regional na continuidade dessa importante pauta.

O documento, que será encaminhado pelo governador diretamente à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é fruto de uma iniciativa conjunta do GTAC (Grupo de Trabalho para o Parque Nacional do Caparaó), da Associação Viva Caparaó e da APEC (Associação dos Moradores e Amigos do Caparaó). Com o respaldo de diversas entidades, o conteúdo da carta aponta os principais problemas enfrentados pelo Parque Nacional do Caparaó, cujas soluções ultrapassam a competência da gestão local e do ICMBio, órgão responsável pela administração do parque.

Entre os principais desafios listados, destaca-se a falta de funcionários, tanto efetivos quanto temporários, o que compromete a capacidade operacional do parque. A frota de veículos, antiquada e de difícil manutenção, também figura como um obstáculo importante, assim como as estradas que funcionam apenas precariamente, dependendo do apoio da iniciativa privada e de voluntários. Outro ponto crítico é a ausência de um sistema informatizado para reservas e controle da visitação, o que impacta diretamente na gestão eficiente do parque.

As trilhas, que também carecem de adequação, e a carência de recursos, pessoal e investimentos estruturais são mencionados como fatores que dificultam o pleno funcionamento da unidade de conservação. A carta ressalta ainda a exclusão do Parque Nacional do Caparaó do programa de concessões de uso público, uma iniciativa que poderia aliviar parte dos problemas financeiros enfrentados pela gestão.

Com o apoio de dezenas de associações e órgãos públicos e privados da região, a carta busca chamar a atenção para a urgência das medidas e a necessidade de uma ação mais efetiva do governo federal para a preservação e o desenvolvimento sustentável do Parque Nacional do Caparaó.