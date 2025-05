Casagrande decreta luto oficial pela morte de Sebastião Salgado

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), decretou luto oficial de três dias no Estado após a morte do fotógrafo e ativista socioambiental Sebastião Salgado, ocorrida na manhã desta sexta-feira (23).

Em nota, Casagrande lamentou a perda e destacou a importância do trabalho do fotógrafo brasileiro. “Recebi com muita tristeza a notícia da morte de Sebastião Salgado, um gênio da fotografia e da luta socioambiental. Sua lente expôs ao mundo a dignidade humana e a urgência de preservar o planeta. Seu legado se eterniza no Instituto Terra”, afirmou.

Considerado um dos mais influentes fotógrafos documentais do mundo, Salgado construiu uma carreira marcada por imagens que retratam a condição humana e os desafios ambientais globais. Ele também foi um dos fundadores do Instituto Terra, organização sediada em Aimorés (MG) e referência em reflorestamento e recuperação ambiental na região do Rio Doce.