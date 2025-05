Casagrande inaugura rodovia e anuncia ações em Conceição do Castelo

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, neste sábado (24), em Conceição do Castelo, na microrregião Sudoeste Serrana, para realizar a inauguração de obras e serviços, além do anúncio de novos investimentos. Foi entregue a pavimentação do trecho da Rodovia ES-472 que liga o município à comunidade de São Roque, em Venda Nova do Imigrante. Casagrande inaugurou obras de adaptação, quadra poliesportiva, estação de tratamento de água e autorizou o repasse de máquinas e equipamentos agrícolas.

“Ficou lindo esse investimento que fizemos na reabilitação dessa rodovia que liga Conceição do Castelo à Rodovia Pedro Cola, em São Roque. Um trecho importante para quem vai para Venda Nova do Imigrante ou Castelo. Como é bom entregar quadra, fazer saneamento, muro de contenção e queremos continuar fazendo obras que mudam a vida das pessoas. O município pode contar integralmente conosco, pois faltarão recursos para Conceição do Castelo. Se continuarmos nessa linha, não iremos perder tempo e vamos dar continuidade em todas as obras e projetos que têm colocado o Espírito Santo como referência no Brasil”, afirmou Casagrande.

As obras de execução e pavimentação na Rodovia ES-472 incluíram a construção de pontes, drenagem e obras complementares. As intervenções foram executadas pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento superior a R$ 17 milhões. Ao todo, o trecho tem 10,36 quilômetros de extensão, incluindo os serviços em perímetro urbano.

“Estamos realizando uma série de investimentos em diversas áreas, incluindo, a infraestrutura que é muito importante para desenvolver essa região. O trabalho faz com que as pessoas confiem em nossa gestão. Fazer essa obra é a realização de muitas pessoas desta região e de todo o entorno. Com cuidado e dedicação, não medimos esforços para melhorar a qualidade de vida do capixaba”, comentou o diretor geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Também foram entregues as obras de uma nova quadra poliesportiva na área de eventos do Sanfonão, no Centro de Conceição do Castelo. O equipamento é destinado à prática de futebol de salão, handebol, basquetebol e voleibol. Com área construída de quase 700 metros quadrados em estrutura metálica, a quadra conta com cobertura em telha termoacústica e fechamento lateral em telha metálica, que minimiza a incidência de luz, garantindo maior conforto térmico. O investimento foi de R$ 1,8 milhão, sendo também executado pelo DER-ES.

Durante a agenda, o governador Renato Casagrande inaugurou a contenção de encosta no bairro Arthur Soares, medindo aproximadamente quatro metros de altura e 40 metros de comprimento. O investimento foi executado pela gestão municipal com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, no valor de R$ 1,46 milhão. A ação visa proteger a vida e os bens patrimoniais da população.

O Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas é inserido no eixo do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas com o objetivo de realizar ações de prevenção e mitigação em áreas de risco de desastres, de prevenção a eventos hidrológicos extremos, e de conservação e revitalização de recursos hídricos.

O local das intervenções havia sido classificado como de risco iminente de deslizamento pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, justificando a necessidade da obra. “É um investimento que atende não apenas os moradores, mas a todos que se deslocam pela região que inclui comércios, farmácias, uma unidade de saúde, hospital e escolas. Liderado pelo governador Casagrande e pelo vice-governador Ricardo Ferraço, o governo vem realizando investimentos em todas as regiões do Espírito Santo”, disse a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, gestora do Fundo Cidades.

Outra importante entrega foi a Estação de Tratamento de Água (ETA) Modular de Ultrafiltração, da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), com investimento de R$ 2,5 milhões. A nova unidade representa um avanço significativo na oferta de água tratada, reunindo inovação tecnológica, eficiência operacional e compromisso com a qualidade do serviço prestado em Conceição do Castelo.

Com capacidade de vazão de 10 litros por segundo, a estação utiliza o processo de ultrafiltração, garantindo água de extrema qualidade. Essa tecnologia é capaz de remover até 99% de bactérias, vírus, sólidos suspensos e turbidez, o que resulta em um padrão de água seguro, cristalino e em total conformidade com a legislação sanitária. Além disso, o sistema reduz significativamente o uso de produtos químicos, o consumo de energia e de água utilizada nos processos de limpeza das membranas, além de gerar menos lodo em comparação aos métodos convencionais.

“Outro diferencial importante está na estrutura compacta e modular da ETA, que ocupa uma área reduzida. Sua operação é totalmente automatizada, facilitando o controle e a manutenção e aumentando a segurança dos operadores, já que o sistema é pressurizado e não libera aerossóis no ambiente”, explicou o diretor operacional da Cesan, Thiago Furtado.

Este é um modelo inovador de Estação de Tratamento. Atualmente, há apenas outras duas ETAs semelhantes em operação no Espírito Santo, ambas em Guarapari e com maior capacidade. A entrega desta nova unidade reforça o compromisso do Governo do Estado e da Cesan com a modernização do saneamento, a sustentabilidade e a ampliação do acesso à água de qualidade para todos os capixabas.

O município também vai receber novas máquinas e equipamentos agrícolas. Foi assinada a Ordem de Fornecimento dos insumos para a conservação de vias rurais e uso agrícola. O investimento é de R$ 1,9 milhão, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Serão entregues uma retroescavadeira, um caminhão truck caçamba basculante, uma motoniveladora, uma escavadeira hidráulica e dois piladores de café.

Os equipamentos têm como objetivo melhorar a trafegabilidade das vias rurais para facilitar o escoamento da produção agrícola e também fortalecer o trabalho dos produtores do município, com equipamentos para uso coletivo no preparo do café, principal atividade agrícola do município.

“Conceição do Castelo é um importante polo produtor, especialmente na cafeicultura. Com esses equipamentos, vamos garantir mais infraestrutura, produtividade e qualidade de vida para as famílias que vivem da agricultura. O Governo do Estado tem atuado de forma integrada, com planejamento e investimentos consistentes para desenvolver todo o interior capixaba”, observou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

A agenda em Conceição do Castelo também incluiu o início da implantação dos serviços de teleconsulta no município, além de uma visita às obras de reforma e ampliação da EMEI Professor Edson Altoé e de reconstrução da EMEI Vovó Clara. Foi dada ainda Ordem de Serviço para a reforma e ampliação da Casa Lar “Cyrene Moraes de Martin” e a cessão de área para construção da sede local do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Estiveram presentes os prefeitos, Valbinho (Conceição do Castelo), Dalton Perim (Venda Nova do Imigrante) e Dito Silva (Muniz Freire); o deputado federal Gilson Daniel; os deputados estaduais José Esmeraldo, Fábio Duarte e Dr. Bruno Resende; os secretários de Estado, Vitor de Angelo (Educação) e Tyago Hoffmann (Saúde).