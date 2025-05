Celebração especial marca Dia da Família na APAE de Muniz Freire

Uma grande ação foi realizada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Muniz Freire para celebrar o Dia da Família, comemorado no dia 15 de maio. De acordo com a organização do evento, cerca de 120 pessoas participaram, dando uma média de 40 famílias.

Além de convidados, o evento também contou com as participações especiais do presidente da instituição, Abel do Nascimento Lopes, e do advogado da federação Dr. Maurilio Inês.

“Foi um momento de grande alegria para nossa APAE receber cada pai ou responsável! Contamos com café da manhã e um almoço muito especial”, afirmou a instituição.

O presidente ainda ressalta que quer as famílias próximas da APAE. Afinal, a APAE é dos usuários. “É a APAE se renovando e crescendo a cada dia”, diz.