Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (02) no ES

A sexta-feira, será com chuva rápida pela manhã, no litoral do Estado, com aberturas de nuvens ao longo da tarde. Nas demais regiões, o dia começa parcialmente nublado, e aumento de nuvens e chuva no periodo entre o final da tarde e noite, devido a entrada de umidade trazida por ventos costeiros. Ceu nublado e sem expectativa de chuva, na região Noroeste divisa com o Estado de MG.

Na Grande Vitória, variação de nuvens, e previsão de chuva rápida e fraca, em alguns momentos do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens, e previsão de chuva rápida e fraca, em alguns momentos do dia. . Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens, e previsão de chuva rápida e fraca, em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens, e previsão de chuva rápida e fraca, em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens, e previsão de chuva rápida e fraca, em alguns momentos do dia. Sem previsão de chuva na divisa com o Estado de MG. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens, e previsão de chuva rápida e fraca, em alguns momentos do dia. . Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.