Confira a previsão do tempo para esta terça-feira (27)

Na terça-feira, a instabilidade perde força no Espírito Santo. Previsão de chuva rápida na madrugada e manhã na Grande Vitória, região Sul e Serrana, com tendência de tempo aberto nos demais períodos.

Muitas nuvens e chuva pela manhã e a noite, na região Norte, Nordeste e Noroeste capixaba, intercaladas com período de aberturas de nuvens à tarde. As temperaturas sobem um pouco em todas as regiões.

Confira a previsão

Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva rápida pela manhã, e abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e previsão de chuva rápida pela manhã, e abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e previsão de chuva rápida pela manhã, e abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva fraca pela manhã e a noite, intercalada com momentos de aberturas de nuvens à tarde. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva fraca pela manhã e a noite, intercalada com momentos de aberturas de nuvens à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens e previsão de chuva fraca pela manhã e a noite, intercalada com momentos de aberturas de nuvens à tarde Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.