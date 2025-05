Corpo do empresário Gilson Rosa é enterrado em Cachoeiro

O empresário Gilson Rosa, que morreu, aos 67 anos, neste domingo (11), será sepultado, nesta segunda-feira (12), às 14 horas, no Cemitério Park, em Cachoeiro de Itapemirim.

O fundador da rede de lanchonetes Afrodisíaca deu entrada em um hospital particular no último sábado (10). Não há informações oficiais sobre a causa da morte, mas a suspeita é de que tenha sido por conta de uma pneumonia.

O prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço (PP), decretou luto oficial de três dias.

