Curso de Marketing Político reúne especialistas do Brasil em Vitória

A maior imersão em marketing político do Espírito Santo está de volta. No dia 13 de junho, Vitória sediará a 12ª edição do Curso de Marketing Político, evento que já passou por Minas Gerais, Roraima, Bahia e, agora, retorna ao estado onde conquistou reconhecimento como o principal encontro da área.

Com curadoria e coordenação de Darlan Campos, estrategista premiado e autor de referência no marketing político brasileiro, o curso vai reunir especialistas de Alagoas, Minas Gerais e Espírito Santo para um dia completo de conteúdo intensivo, voltado à prática profissional em campanhas eleitorais e mandatos.

A programação abrange desde diagnóstico eleitoral e pesquisas, passando por storytelling e IA, até formação de equipes digitais, comunicação com autenticidade e cases reais de campanhas vitoriosas. Com palestrantes vindos de Alagoas, Minas Gerais e Espírito Santo, o evento já tem inscritos confirmados de fora do estado, reforçando seu alcance nacional. A programação inclui nomes de peso como Matheus Dias, premiado pelo CAMP por inovação em diagnóstico eleitoral, e Eugênio Albuquerque, diretor do Instituto DataSensus e estrategista de dezenas de campanhas vitoriosas.

Participam também nomes como Gabriel Filipe, autor de Storytelling e Marketing Político, John Petter, especialista em comunicação digital, Tainá Campos, estrategista em comunicação pública e digital, e Natwire Seny, referência em conteúdo político com propósito.

A proposta é clara: reunir teoria, prática e experiências reais em um único dia para preparar políticos, assessores, jornalistas e profissionais da comunicação para as campanhas de 2026.

SERVIÇO

Evento: 12ª edição do Curso de Marketing Político

Data: Sexta-feira, 13 de junho de 2025

Horário: Das 8h às 18h

Local: Hotel Senac Ilha do Boi — Vitória/ES

Realização: República Marketing Político

Coordenação: Darlan Campos

Inscrições: https://cursos.republicamarketingpolitico.com.br