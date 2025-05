Deslizamento de pedra: faixa de rodovia é interditada no Sul do ES

O deslizamento de uma pedra interditou uma das faixas da rodovia estadual Rubens Rangel, que liga a BR-101 ao município de Mimoso do Sul. O fato ocorreu, nesta segunda-feira (5), na entrada da cidade.

De acordo com populares, a pedra se soltou de uma das rochas localizadas na serra. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o deslocamento. Até às 9h15 desta segunda, uma das faixas permanecia interditada, com uma moita de capim sendo usada para sinalização.

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) já foi informada sobre o ocorrido, segundo relato de um morador.

