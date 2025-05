Dia do Trabalho: ES tem menor taxa de desocupação da série histórica

Em publicação especial pelo Dia do Trabalhador, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), apresenta um retrato abrangente do mercado de trabalho no Espírito Santo. O estudo “IJSN Especial – Dia do Trabalhador” foi desenvolvido pela Coordenação de Estudos Econômicos do Instituto. Os dados revelam que no 4º trimestre de 2024, o Estado alcançou a menor taxa de desocupação da sua série histórica iniciada em 2012, apenas 3,9%.

Na análise do ano de 2024, a taxa de desocupação do Espírito Santo também foi histórica, de 4,6%. Este desempenho posiciona o Estado capixaba como a 6ª menor taxa entre as unidades federativas (UFs). O desempenho representa uma queda de -1,4 pontos percentuais (p.p) em relação à média anual de 2023 e de -6,5 p.p. na comparação com 2019.

Segundo a análise apresentada no IJSN Especial, o mercado de trabalho capixaba encerrou o ano de 2024 com 2,08 milhões de pessoas ocupadas — crescimento de 3,1% em relação a 2023 e de 7,4% frente a 2019. O nível de ocupação atingiu 60,7%.

Outro destaque importante foi o aumento do rendimento médio mensal, que chegou a R$ 3.298 em 2024, representando alta de 7,3% em relação ao ano anterior e de 11,8% em comparação a 2019.

A informalidade, embora ainda represente 38,3% do total de ocupados, mostra sinais de estabilidade, mantendo-se abaixo da média nacional (38,6%) e com queda de 2,4 p.p em relação a 2019. Já o saldo de empregos formais (admitidos menos desligados) em 2024 foi positivo em 35.036 vínculos, com destaque para o segundo trimestre como o mais dinâmico.

“Os dados refletem o resultado dos esforços do Governo do Estado na implementação de políticas públicas eficazes voltadas para o desenvolvimento econômico, a qualificação profissional e a inclusão produtiva. Eles evidenciam os avanços consistentes na geração de empregos e no fortalecimento da economia capixaba, além de reforçar a melhora na qualidade das ocupações, fator essencial para uma economia mais dinâmica e sustentável”, destaca Pablo Lira, diretor-geral do IJSN.

Entre os segmentos econômicos, os maiores saldos positivos vieram dos setores de informação e comunicação, comércio, indústria de transformação, administração pública, saúde e educação. A economia criativa também ganhou espaço, com cerca de 202 mil pessoas ocupadas no setor, equivalente a 9,7% do total da força de trabalho do Estado, e com informalidade abaixo da média nacional.

Outro destaque relevante é que desde o início da nova série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) em 2020, o Espírito Santo gerou +177 mil de empregos com carteira de trabalho assinada. O estudo IJSN Especial – Dia do Trabalhador pode ser acessado na íntegra através do link:https://ijsn.es.gov.br/Media/IJSN/PublicacoesAnexos/S%C3%ADnteses/IJSN_Especial_Dia_do_Trabalhador_VF.pdf