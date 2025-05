Dois investigados por homicídio no ES são presos em ação integrada

A Delegacia de Mimoso do Sul, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo, em ação integrada com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, realizou, na madrugada desta quarta-feira (14), uma operação para cumprimento de mandados de prisão contra investigados por envolvimento em um homicídio ocorrido no município no último dia 30 de abril. A ação resultou na prisão de dois homens, de 34 e 40 anos, no município de Bom Jesus do Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro.

A operação contou com o apoio das Delegacias de Castelo, São José do Calçado, Apiacá e Bom Jesus do Norte, além da Corregedoria da PMES, do Batalhão de Missões Especiais (BME) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

As investigações tiveram início após o corpo da vítima, Bruna Aparecida Oliveira Gradici da Costa, de 28 anos, ter sido localizado em uma área isolada do município de Mimoso do Sul, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Um dos alvos da operação é um policial militar do Espírito Santo, de 40 anos, atualmente afastado da corporação por envolvimento em outro homicídio ocorrido em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Com ele, foi apreendido um revólver. O suspeito foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O outro investigado foi preso no mesmo local.

A arma apreendida será submetida à perícia para verificar se foi utilizada no crime, enquanto outras diligências estão sendo realizadas para a conclusão do inquérito policial.