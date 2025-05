Duplicação da BR 262 no ES começa em 2026 com R$ 8 bilhões

O processo de duplicação da primeira etapa da BR 262 no Espírito Santo terá início em abril de 2026, com duração de seis anos. O edital de licitação será publicado em novembro de 2025, conforme anunciou o subsecretário de Estado de Ações Socioambientais, Saneamento e Infraestrutura, Ricardo Iannotti, durante audiência pública realizada na Assembleia Legislativa na última segunda-feira (26). A audiência teve como foco as melhorias e a segurança nas rodovias federais do Estado.

Iannotti detalhou que o projeto de duplicação inclui a construção de um túnel de um quilômetro em Venda Nova do Imigrante, um dos trechos mais complexos da rodovia. O projeto será inspirado na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, visando a melhoria da segurança e a fluidez do tráfego. A duplicação total, que vai até a divisa com Minas Gerais, terá um custo de R$ 8 bilhões, o equivalente à construção de mais de 15 contornos do Mestre Álvaro. Os primeiros três trechos, que abrangem a Região Metropolitana e a Região Serrana, têm um orçamento estimado de R$ 5,5 bilhões.

Os recursos para a obra serão financiados em parte pelo Acordo de Mariana, que visa reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana (MG), em 2015. O governo estadual utilizará R$ 2,3 bilhões desse acordo para custear as obras de duplicação. “O início está previsto para 2026, e temos um prazo de seis anos para concluir. Não é uma opção do Dnit ou do governo do Estado, mas uma obrigação judicial, conforme estabelecido pelo STF”, afirmou Iannotti.

O subsecretário também destacou que os recursos do Acordo de Mariana estão depositados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que repassará os valores sem burocracia. O Estado atuará como fiscalizador em todas as etapas do processo, com a criação de uma comissão interna para acompanhar o uso dos recursos.

Além disso, Iannotti informou que já visitou os municípios por onde a BR 262 passa, juntamente com o superintendente do Dnit-ES, Romeu Scheibe Neto, para dialogar com os prefeitos sobre as intervenções que serão realizadas.

Embora o edital esteja previsto para ser publicado ainda em 2025, o subsecretário reforçou que as obras não devem começar neste ano, contrariando a promessa anterior do ministro dos Transportes, Renan Filho, de que o projeto começaria até dezembro deste ano.