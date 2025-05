Educação financeira: jovens de Alegre são preparados para escolhas

No último dia 12 de maio, a Escola “Professor Pedro Simão”, em Alegre, promoveu um momento com os estudantes, abordando o tema “Educação financeira: preparando jovens para escolhas conscientes”. Conduzido pelo ex-aluno do curso técnico em Administração, Klayver Coelho e por Arthur Valory, ambos funcionários da Cooperativa Financeira Sicoob de Alegre, a conversa foi uma oportunidade para os estudantes.

Em um mundo cada vez mais dinâmico e repleto de estímulos de consumo, a educação financeira deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade. Ensinar jovens a lidar com o dinheiro é uma das formas mais eficazes de formar cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados para os desafios da vida.

A educação financeira, de acordo com os palestrantes, vai muito além de poupar. Ela envolve o desenvolvimento de habilidades como planejamento, controle de gastos, análise crítica de ofertas e consciência sobre o valor do trabalho. Ao compreender esses conceitos, o jovem passa a fazer escolhas mais acertadas, evita o endividamento e aprende a traçar objetivos realistas e sustentáveis.

Inserir o tema nas escolas, é um passo fundamental. Além disso, promover o protagonismo juvenil nesse processo é essencial. Ao se sentir parte ativa da sua realidade financeira, o jovem ganha autonomia e confiança para lidar com os desafios do presente e construir um futuro mais seguro.

A diretora Lucy enfatizou a importância do momento, afirmando que quando jovens aprendem desde cedo a planejar, poupar e consumir de forma consciente, desenvolvem não apenas um senso de responsabilidade, mas também a liberdade de fazer escolhas alinhadas aos seus valores e objetivos. Entendem que cada decisão financeira carrega consequências e oportunidades.

“Educar financeiramente é abrir portas, é mostrar que o controle das finanças está ao alcance de todos, independentemente da renda. É ensinar que grandes conquistas começam com pequenos passos, e que o conhecimento é o maior patrimônio que alguém pode ter”, finalizou a diretora.