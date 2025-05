ES registra 15,9 mil acidentes de trabalho em 2023, diz Previdência

Entre 2012 e 2024, o Brasil contabilizou 8.824.286 acidentes de trabalho, segundo dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, plataforma SmartLab desenvolvida em parceria pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). No mesmo período, 31.981 ocorrências resultaram em mortes — o que equivale a uma vítima fatal a cada 3 horas e 30 minutos, em média.

Os dados ganham destaque nesta segunda-feira (28), quando se celebra o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. A data tem o objetivo de reforçar a importância da prevenção e da promoção de ambientes laborais mais seguros, além de chamar a atenção para os impactos sociais e econômicos dessa realidade.

Espírito Santo acompanha tendência nacional

No Espírito Santo, foram registradas 15,9 mil notificações de acidentes de trabalho apenas em 2023, de acordo com a Previdência Social. Entre 2012 e 2024, o setor de atendimento hospitalar liderou em número de ocorrências no estado, com 18.626 casos. A função de técnico de enfermagem aparece como a mais afetada, com 13.543 registros.

Cinco municípios concentram os maiores índices no período entre 2022 e 2023: Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Linhares.

Custo bilionário e setores mais afetados

Além do impacto humano, os acidentes de trabalho geraram um custo estimado de R$ 173,9 bilhões aos cofres públicos em benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no período de 2012 a 2024. Os valores incluem benefícios iniciados em anos anteriores, mas ainda vigentes.

Os setores com maior número de Comunicações de Acidentes de Trabalho (CATs) no país foram: atendimento hospitalar (698.722 notificações), comércio varejista de alimentos — como supermercados e hipermercados (252.914), e transporte rodoviário de carga (183.818).

Ferimentos e afastamentos

Entre os ferimentos mais comuns estão: lesões e escoriações (1.360.842 casos), cortes e lacerações (1.296.752), fraturas (1.159.041), distensões e luxações (906.227) e contusões e esmagamentos (892.473).

Os afastamentos do trabalho também refletem esse cenário: 1.703.041 ocorreram por acidentes, 864.555 por doenças e 21.086 por outras causas. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília lideram o ranking de afastamentos por acidente no país.

Plataforma SmartLab

Criado para apoiar políticas públicas e ações preventivas, o SmartLab compila dados de diferentes fontes oficiais e os transforma em informações acessíveis para gestores, pesquisadores e sociedade civil. A proposta é promover decisões mais rápidas e eficazes, com base em evidências, em níveis nacional, estadual e municipal.