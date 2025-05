“O Espírito Santo está entre os estados mais industrializados do Brasil, com a indústria representando parcela significativa do PIB estadual”. A afirmação do presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, foi feita durante o Encontro da Indústria, realizado nesta quinta-feira (22), em Vitória, e marca o mês em que se celebra o Dia da Indústria (25 de maio).

O Espírito Santo é hoje o quinto estado mais industrializado do país. O segmento industrial representa 29,7% participação no PIB capixaba. O Estado possui mais de 20,4 mil indústrias, que geram quase 272 mil empregos formais diretos.

Durante seu discurso, o presidente da Findes explicou que quando uma indústria se instala, ela gera muitas oportunidades em todo o seu entorno e promove mudanças reais e positivas. “Essa empresa vai ser responsável não apenas por gerar empregos diretos, mas também indiretos. Isso porque ela movimentará e fortalecerá a cadeia produtiva local, impulsionando assim o comércio e o segmento de serviços, aquecendo a economia regional, e contribuindo com a arrecadação de impostos, colaborando com o financiamento de serviços públicos e coletivos”, elencou Baraona.

Neste ano, além de homenagear quem contribui com o setor, o evento também celebrou o mês da indústria. “Cada um dos homenageados do Encontro da Indústria 2025 ajuda diariamente a construir o bom ambiente de negócios que temos no Estado. Hoje é dia de reconhecer o empenho dessas pessoas e de enaltecer a indústria, já que no próximo dia 25 de maio celebramos o Dia da Indústria, um setor fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do país”, afirmou Baraona.

O presidente da Findes também apresentou aos presentes um panorama das principais ações e realizações da Federação ao longo do último ano e ressaltou o papel da indústria também, na construção de políticas públicas e no aperfeiçoamento do debate com inteligência de dados e informações estratégicas.

O Encontro da Indústria é realizado anualmente pela Findes e pelo Centro da Indústria do Espírito Santo (Cindes) para reconhecer e homenagear personalidades que se dedicam ao desenvolvimento industrial do Estado e ao crescimento do setor. E conta com a presença de presidentes de sindicatos associados a Findes, empresários, lideranças e autoridades políticas.

“O Cindes tem a missão de conectar, porque acreditamos que de forma conectada e organizada, conseguimos promover o desenvolvimento do nosso Estado cada vez mais. O Cindes está aqui para reforçar, com a formação de novas lideranças e com a Câmara de Arbitragem, o seu compromisso de integrar os setores produtivos capixaba”, comenta a vice-presidente do Cindes, Sandra Kwak.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, que representou o governador do ES, Renato Casagrande, ressaltou o bom ambiente de negócios do Espírito Santo. “O ES tem se consolidado como um estado competitivo e próspero. Isso é fruto de uma gestão fiscal organizada, com planejamento, com investimentos em infraestrutura e, sobretudo, da estabilidade institucional que traz esse ambiente de negócios para atrair cada vez mais empreendedores para o Estado”.

Em sua fala, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, abordou a importância da indústria para o desenvolvimento ecônomo e social do Estado. “A assembleia está ao lado da Federação das Indústrias. Nosso papel não é só ficar esperando que a Federação vá até a Ales, mas que possamos auxiliar o setor e todos os segmentos do setor produtivo para se colocar à disposição, gerando assim uma relação institucional muito importante”, afirmou.

Já a vice-prefeita de Vitória e presidente emérita da Findes, Cris Samorini, abordou a importância da qualificação profissional e das parcerias com a indústria. “Falar da indústria é falar de trabalho, inovação e futuro. Mas, acima de tudo, é falar de pessoas. Porque são as pessoas que movem máquinas, constroem soluções e transformam realidades. Sabemos que os desafios são muitos — da carga tributária à escassez de mão de obra qualificada. E justamente por isso, iniciativas como as do Sistema Findes são tão importantes. O Sesi, o Senai e o IEL oferecem formação técnica, qualificação e apoio à inovação”, disse.

O Encontro da Indústria 2025 foi patrocinado pelas empresas Suzano, ArcelorMittal, Sicoob, Vale, Samarco, Banestes, Bandes, Imetame, Sesi, Furtado Nemer, VLI e Garoto.

Homenagem e reconhecimento

Neste ano, quatro grandes personalidades foram condecoradas com as Medalhas do Mérito concedidas pela Findes e pela CNI: o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (Medalha da Ordem do Mérito Industrial CNI); o presidente do Sindipacel e diretor de Relações Corporativas e Licenciamento Ambiental da Suzano, André Brito (Medalha do Mérito Industrial Findes); a empresária e presidente do Sindicacau, Maíra Welerson (Medalha do Mérito Empreendedor); e o empresário e presidente do Sindimol, Vitor Guidini (Medalha do Mérito Sindical).

Palestra com economista

Neste ano, o Encontro da Indústria também trouxe para os participantes a palestra “Desenvolvimento econômico e perspectivas para a Indústria Brasileira” com o economista, professor, autor e palestrante brasileiro Eduardo Giannetti.

O especialista falou sobre temas ligados ao mercado interno e externo. Entre eles destacou a relação comercial do Brasil com outros países e as oportunidades com energias renováveis. “O Brasil tem condições de aumentar a sua participação em manufatureira, agrícola e de serviços no comércio internacional. Este é um momento em que o mundo busca por diversidade, segurança e por países estáveis”, apontou.