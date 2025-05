Espírito Santo pode adotar programa de drones na lavoura; entenda

Um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa pode impulsionar o uso de tecnologias na produção agrícola do Espírito Santo. O Projeto de Lei (PL) 314/2025, de autoria do deputado Pablo Muribeca (Republicanos), propõe a criação do programa “Drone no Campo”, com o objetivo de fornecer drones a cooperativas, sindicatos e associações de produtores rurais do estado.

A proposta visa melhorar o monitoramento das lavouras, permitindo a identificação precoce de pragas e doenças. Além disso, o mapeamento aéreo realizado pelos equipamentos deve ajudar os agricultores a evitar desperdícios, otimizando o uso de água, fertilizantes e demais insumos. Segundo o autor, a iniciativa pode ampliar a produtividade, reduzir custos, garantir mais sustentabilidade e tornar os pequenos e médios produtores mais competitivos.

O projeto também prevê a capacitação dos agricultores para o uso correto da tecnologia, fortalecendo a autonomia no campo e incentivando a geração de renda. O texto será analisado pelas comissões de Justiça, Agricultura, Ciência e Tecnologia e Finanças.