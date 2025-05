Estudo mostra que Vila Velha celebra 490 anos com avanços econômicos

Em celebração ao aniversário da cidade de Vila Velha e ao Dia da Colonização do Solo Espírito-santense, a direção do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) elaborou um estudo especial com destaques sobre o município canela verde, berço da história capixaba. O município completa 490 anos nesta sexta-feira (23).

Fundada em 1535, a cidade de Vila Velha se consolidou ao longo dos séculos como um dos principais polos econômicos e populacionais do Espírito Santo. Atualmente, o município é o segundo mais populoso do estado, com 467.722 habitantes, e apresenta indicadores socioeconômicos expressivos que refletem sua relevância regional.

“O município de Vila Velha se destaca como um polo dinâmico do Espírito Santo, combinando crescimento econômico, avanços sociais e excelência em gestão pública e os dados levantados pelo IJSN evidenciam não apenas a relevância histórica da cidade, mas também seu papel estratégico no desenvolvimento regional, com indicadores robustos de competitividade, investimentos e geração de empregos”, destacou o diretor-geral do IJSN, Pablo Lira.

De acordo com a publicação, o Produto Interno Bruto (PIB) de Vila Velha alcançou R$ 16,3 bilhões em 2021, representando a terceira maior participação no total estadual (8,75%). O PIB per capita foi de R$ 32.056,78, o 16º maior entre os municípios capixabas.

Aniversário de Vila Velha com boas notícias

No primeiro trimestre de 2025, foram criados mais de 669 novos vínculos celetistas no município. Isso porque tem um estoque total de 118.109 trabalhadores. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Com uma carteira de investimentos anunciados que soma R$ 6,4 bilhões para o período de 2023 a 2028, Vila Velha figura como o 6º município com maior volume de investimentos anunciados no Espírito Santo. Além disso, há um potencial de R$ 1,8 bilhão em projetos em oportunidade identificados no mesmo período.

Portanto, a competitividade do município também chama atenção. Vila Velha ocupa o 3º lugar no ranking estadual de competitividade municipal, reforçando sua posição estratégica para o desenvolvimento do Espírito Santo. No quesito governança, o município alcançou o 1º lugar no estado no Índice de Transparência da Transparência Internacional (Brasil), com 99,7 pontos. Com isso, se consolida como referência em gestão pública e prestação de contas à sociedade.

O estudo completo, divulgado no dia do aniversário de Vila Velha, pode ser acessado AQUI.