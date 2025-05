Etapa COP 30: Sustentabilidade Brasil reúne especialistas em Vitória

De 11 a 14 de junho, o Espírito Santo será palco do maior evento capixaba e um dos maiores do Brasil voltado ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. A Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 ocupará a Praça do Papa, em Vitória, com uma programação que combina debates técnicos, atrações culturais, experiências imersivas e espaços de inovação, de forma gratuita e aberta ao público.

O Sustentabilidade Brasil 2025 integra o calendário oficial de eventos preparatórios para a COP 30, que será realizada em Belém (PA) em 2025. A conferência em Vitória marca a abertura simbólica desse processo, posicionando o Espírito Santo como protagonista na articulação das discussões que envolvem clima, economia, justiça social e o futuro do planeta.

Com a proposta de conectar diferentes setores da sociedade em torno da agenda de sustentabilidade, o evento reunirá 120 painelistas de todo o país, entre pesquisadores, lideranças, profissionais da área, organizações sociais, setor produtivo e comunidades tradicionais.

Além das discussões técnicas, a Sustentabilidade Brasil 2025 oferece uma ampla programação cultural. A primeira apresentação confirmada para o Sustentabilidade Brasil 2025 é a do cantor Amaro Lima, conhecido por sua presença vibrante nos palcos e por integrar ritmos brasileiros aos embalos contemporâneos. Com uma carreira de mais de 30 anos, Amaro promete animar o público com um show que une música e identidade capixaba.

A apresentação dos shows acontecerá no EcoCriativo, outra grande novidade do evento. O espaço será um ambiente dedicado à exposições, atividades educativas e reunirá iniciativas empreendedoras ligadas à sustentabilidade, como moda circular, artesanato, inovação e gastronomia local. Haverá ainda atividades voltadas ao público infantil, criando um ambiente diverso e inclusivo para todas as idades.

Um dos destaques da programação é o professor Emilio Lèbre La Rovere, referência internacional em mudanças climáticas, membro do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas que venceu o Prêmio Nobel da Paz em 2007) e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Com ampla atuação em políticas públicas, energia e desenvolvimento sustentável, La Rovere traz ao evento o olhar técnico e estratégico de quem acompanha de perto os principais fóruns globais sobre a agenda climática.

Verônica Bitt, Agricultural Coffee Supervisor na Nestlé Brasil, também integra a programação da conferência com sua experiência em práticas sustentáveis na cadeia do agronegócio. Verônica traz ao evento uma perspectiva técnica e aplicada sobre os desafios e avanços da sustentabilidade no campo.

Trilhas temáticas

A estrutura do evento foi pensada para fomentar o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento que, de alguma forma, conectam-se transversalmente. A programação técnica será organizada em 13 trilhas temáticas, abordando temas estratégicos para a agenda climática nacional e global. São elas:

Trilhas centrais:

Do Rio a Belém. Conexão ES

Comunicação e Educação Ambiental

Transformação

Cultura e Sustentabilidade Criativa

Economia Azul

Trilhas transversais:

Direitos Humanos e Justiça Climática

Agronegócio

Competitividade

Transição Energética

Saúde

Inovação e Infraestrutura Verde

Finanças

Mercado ESG

Ao longo dos quatro dias, o público poderá circular entre painéis, exposições, intervenções culturais e experiências práticas que demonstram como é possível unir desenvolvimento, inclusão social e preservação ambiental.

Jornada Científica e conexões com a COP 30

Como parte da programação, o evento conta com uma grande Jornada Científica, iniciativa do Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), por meio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável, e com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A proposta é valorizar a produção de artigos científicos e sua contribuição para soluções sustentáveis.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão científica da UFES, com base em originalidade, impacto e rigor metodológico. Os dois melhores artigos receberão prêmios de R$ 3.000 e R$ 2.500, respectivamente.

Serviço

Sustentabilidade Brasil 2025

Local: Praça do Papa, Vitória (ES)

Data: 11 a 14 de junho de 2025

Ingressos: entrada gratuita

Mais informações e inscrições: www.sustentabilidadebrasil.com/evento

Programação de painelistas

DIA 11

14h – Poder, Justiça e Mobilização Climática. Quem Define o Futuro do Brasil?

Trilhas conectadas: “Do Rio a Belém. Conexão ES” e “Direitos Humanos e Justiça Climática”;

14h – Como Atender às Exigências Net Zero sem Perder Eficiência.

Trilhas conectadas: “Competitividade” e “Transição Energética”;

15h30 – Transição Energética Global e o Futuro da Economia Azul

Trilhas conectadas: “Economia Azul” e “Transição Energética”;

15h30 – Direitos Humanos e Soluções Baseadas na Natureza

Trilhas conectadas: “Inovação e Infraestrutura verde” e “Direitos Humanos e Justiça Climática”;

17h – Energia que Conecta com Transição Sustentável

Trilhas conectadas: “Do Rio a Belém. Conexão ES” e “Transição Energética”;

17h – Transformando Modelos de Negócio para um Futuro Justo

Trilhas conectadas: “Competitividade” e “Direitos Humanos e Justiça Climática”;

17h – Cidades do Futuro: IA e Infraestrutura para a Resiliência Climática

Trilhas conectadas: “Inovação e Infraestrutura verde” e “Transformação”;

18h30 – Políticas Hídricas, Comunidades e Mudança Climática

Trilhas conectadas: “Economiza azul” e “Direitos Humanos e Justiça Climática”;

18h30 – Transição Energética se Faz com Decisão

Trilhas conectadas: “Inovação e Infraestrutura verde” e “Transição Energética”;

18h30 – Contribuições da mobilização social e dos saberes tradicionais na proteção da natureza

Trilhas conectadas: “Comunicação e educação ambiental” e “Direitos Humanos e Justiça Climática”.

DIA 12

14h – O Agronegócio Brasileiro e os Desafios da COP 30

Trilhas conectadas: “Competitividade” e “Agronegócio”

14h – Capital que Transforma Competitividade em Desenvolvimento

Trilhas conectadas: “Competitividade” e “Finanças”;

15h30 – Do Campo ao Oceano. Tecnologias Marítimas e o Futuro do Agro

Trilhas conectadas: ”Economia azul” e “Agronegócio”;

15h30 – A Nova Fronteira da Competitividade

Trilhas conectadas: “Competitividade” e “Transformação”;

15h30 – Créditos de Carbono e Economia Circular: Transformando Desafios em Oportunidades de Negócios Sustentáveis

Trilhas conectadas: “Inovação e Infraestrutura verde” e “Finanças”;

17h – Como atrair investimentos para a economia azul por meio de mecanismos financeiros inovadores

Trilhas conectadas: ”Economia azul” e “Finanças”;

17h – Sustentabilidade no centro da atenção dos consumidores de alimentos e bebidas

Trilhas conectadas: “Competitividade” e “Agronegócio”;

18h30 – Transformar o território também é redesenhar o capital

Trilhas conectadas: “Do Rio a Belém. Conexão ES” e “Finanças”;

18h30 – Tecnologias Disruptivas para o Agronegócio Sustentável

Trilhas conectadas: “Inovação e Infraestrutura verde” e “Agronegócio”;

18h30 – Finanças Verdes em Linguagem Acessível

Trilhas conectadas: “Comunicação e educação ambiental” e “Finanças”.

DIA 13

14h – Racismo Ambiental e Saúde Pública: Desafios e Perspectivas do Brasil

Trilhas conectadas: “Do Rio a Belém. Conexão ES” e “Saúde”;

14h – Economia Azul e Regeneração: Cases do Rio Doce e São Francisco

Trilhas conectadas: ”Economia azul” e “Transformação”;

14h -Transição Energética Se Explica: O Papel da Comunicação para o Brasil Que Vem

Trilhas conectadas: “Comunicação e educação ambiental” e “Transição Energética”;

15h30 – Mar em Alerta: Como a Poluição Oceânica e o Aquecimento Global Afetam Nossa Saúde

Trilhas conectadas: “Economia azul” e “Saúde”;

15h30 – Governança de dados, tecnologias e o futuro da Sustentabilidade Corporativa

Trilhas conectadas: “Competitividade” e “Mercado ESG”;

15h30 – Comunicação e o Futuro Sustentável do Agro

Trilhas conectadas: “Comunicação e educação ambiental” e “Agronegócio”;

17h – O Custo Socioambiental da Falsa Sustentabilidade em Territórios Preservados e Tradicionais

Trilhas conectadas: “Do Rio a Belém. Conexão ES” e “Transformação”;

17h – Tecnologia e Inclusão na Saúde: Combatendo os Impactos Climáticos

Trilhas conectadas: “Competitividade” e “Saúde”;

18h30 – Descomissionamento de Plataformas Offshore: Compliance, Sustentabilidade e Passivo Ambiental

Trilhas conectadas: “Economiza azul” e “Mercado ESG”;

18h30 – Estratégias para a Saúde Pública em Tempos de Mudanças Climáticas

Trilhas conectadas: “Inovação e Infraestrutura verde” e “Saúde”.

DIA 14

14h – Arte, território e desenvolvimento social. O Futuro das Narrativas e Expressões Populares

Trilhas conectadas: “Do Rio a Belém. Conexão ES” e “Cultura e Sustentabilidade Criativa”;

14h – Políticas Públicas Regenerativas para Litorais do Brasil

Trilhas conectadas: “Economia azul” e “Transformação”;

14h – Narrativas Sustentáveis: O Papel da Comunicação no ESG Corporativo

Trilhas conectadas: “Comunicação e educação ambiental” e Mercado ESG”;

15h30 – Identidade Criativa: Cultura como Estratégia de Futuro no Brasil

Trilhas conectadas: “Competitividade” e “Cultura e Sustentabilidade Criativa”;

15h30 – Inovação Estrutural para um ESG de Verdade

Trilhas conectadas: “Inovação e Infraestrutura verde” e “Mercado ESG”;

15h30 – IA, Comunicação e Engajamento Climático: A Tecnologia Moldando a Educação Ambiental

Trilhas conectadas: “Comunicação e educação ambiental” e “Transformação”;

17h – Competitividade ESG e o Futuro do Trabalho Sustentável

Trilhas conectadas: “Competitividade” e “Mercado ESG”;

17h – Costurando o futuro com biodiversidade e economia circular

Trilhas conectadas: “Inovação e Infraestrutura verde” e “Cultura e Sustentabilidade Criativa”;

17h – Clima em Pauta: Saúde, Prevenção e Verdade

Trilhas conectadas: “Comunicação e educação ambiental” e “Saúde”.