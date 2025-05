Federação PP-União Brasil quer ‘destaque’ na sucessão de Casagrande

O cenário político capixaba ganhou novos contornos nesta segunda-feira (26) com a visita do presidente estadual do PP, deputado federal Da Vitória, e do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União Brasil), ao Palácio Anchieta. Os dois parlamentares foram recebidos pelo governador Renato Casagrande (PSB) e pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), em uma articulação que reforça o alinhamento para as eleições de 2026.

Durante a reunião, o grupo reafirmou o compromisso com o projeto de continuidade do atual governo, que passa pela candidatura de Casagrande ao Senado e pela construção de um nome de consenso para a sucessão no Executivo estadual — sendo Ricardo Ferraço o principal cotado.

O encontro, no entanto, teve mais do que um caráter simbólico. Representando a futura federação União Progressista — união entre PP e União Brasil, ainda aguardando homologação pela Justiça Eleitoral — Da Vitória e Marcelo apresentaram as prioridades políticas da aliança e deixaram claro que o grupo deseja protagonismo na disputa majoritária.

Além de endossarem a preferência por Ricardo Ferraço para o governo, os dois dirigentes defenderam que Da Vitória figure como candidato ao Senado em uma possível dobradinha com Casagrande. Em caso de desistência de Ricardo, o nome do deputado federal também é ventilado como alternativa ao Palácio Anchieta.

Na prática, o grupo lançou publicamente Da Vitória como peça-chave nas articulações de 2026 — seja como candidato ao Senado, seja como eventual plano B ao governo. A movimentação também visa demonstrar força da futura federação, que deve se tornar a maior bancada da Câmara Federal e, portanto, reivindica espaço de protagonismo nas composições eleitorais.

A sinalização de apoio ao governo Casagrande, somada à cobrança por espaço político, marca uma nova etapa no alinhamento da federação com o projeto da base aliada. A expectativa é de que os desdobramentos dessa articulação tenham peso decisivo na formação das chapas que disputarão os cargos majoritários.

Em entrevista ao podcast Jogo Aberto, do portal AQUINOTICIAS.COM, no início de maio, Da Vitória já havia antecipado seu interesse em disputar o governo estadual, sinalizando que sua movimentação no tabuleiro eleitoral de 2026 está em curso.