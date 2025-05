Festa de Anchieta vai ter Festival de Música e Sustentabilidade

A Festa Nacional de São José de Anchieta vai ter uma novidade em 2025: vem aí o Festival de Música e Sustentabilidade, nos dias 6, 7 e 8 de junho, na Praia Central, sempre das 18h até meia-noite. Shows, gastronomia, artesanato e Semana do Meio Ambiente estão na programação.

O evento contará com um pavilhão de 1.500 metros quadrados, com cerca de 60 empreendedores comercializando moda, acessórios, brinquedos, artesanato, cosméticos e presentes.

Já na praça de alimentação o público terá à disposição 15 expositores vendendo cerveja artesanal, lanches, petiscos e bebidas em geral. Shows musicais gratuitos vão completar a programação de todos os dias.

Os empreendedores interessados em participar devem ficar atentos ao portal da Prefeitura de Anchieta na internet, que vai divulgar quando o edital da ADERES for publicado contendo todas as informações para a inscrição e a participação dos empreendedores.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui