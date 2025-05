Financiamento para obras públicas: Amunes reforça articulação no ES

A Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) participou nesta terça-feira (27) do evento “Diálogos Regionais”, realizado no auditório da Findes. A iniciativa, organizada pelo Sinduscon-ES em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e a Caixa Econômica Federal, reuniu representantes do setor público e da construção civil para discutir mecanismos de financiamento voltados a projetos de infraestrutura e habitação no estado.

Representando o presidente da Amunes e prefeito de Nova Venécia, Luiz Antônio Lobato, conhecido como Lubiana Barrigueira, o diretor administrativo e financeiro da entidade, Luiz Fraga, ressaltou a importância da associação na interlocução entre municípios e agentes financeiros. “Eventos como este são fundamentais para aproximar os municípios das instituições financeiras e do setor produtivo, facilitando a viabilização de obras que impactam diretamente a vida da população, como moradias e infraestrutura urbana”, afirmou Fraga.

O encontro contou também com a presença do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, do diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, além de técnicos, gestores públicos e representantes da Caixa Econômica Federal.

No debate, foram apresentadas novas modalidades de financiamento e modelos de parcerias público-privadas, com foco em ampliar o acesso dos municípios a linhas de crédito para habitação, saneamento e infraestrutura básica. A expectativa é que, por meio de maior informação e articulação, as prefeituras possam acelerar a execução de obras essenciais para a população capixaba.

“Acreditamos que o diálogo entre os setores público e privado é o caminho mais eficaz para garantir investimentos estruturantes nos municípios. Nosso compromisso é ser uma ponte entre os gestores municipais e as oportunidades de financiamento disponíveis”, completou Luiz Fraga.