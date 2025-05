FrenCOMEX apresenta projetos para o comércio internacional do Brasil

Em solenidade realizada no Palácio Itamaraty, em Brasília, a Frente Parlamentar Mista do Comércio Internacional e do Investimento (FrenCOMEX), presidida pelo deputado federal Da Vitória (PP-ES), apresentou, na última quarta-feira (28), o conjunto de projetos prioritários em andamento no Congresso Nacional para este ano.

Participaram do evento o diretor de Operações e Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Renato Agostinho; o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luís Rua; o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Philip Fox-Drummond; o presidente do Comércio Internacional, Investimentos e Sustentabilidade (IBCIS), Weber Barral; além de parlamentares membros da Frente, representantes de embaixadas e especialistas na área.

A pauta legislativa apresentada, com 20 projetos em tramitação no Congresso Nacional, tem foco em:

políticas de fomento à exportação;

facilitação do ambiente de negócios para o investidor estrangeiro;

acordos comerciais e de cooperação;

melhoria da infraestrutura logística do comércio brasileiro;

tendências de sustentabilidade no mercado internacional; e

desburocratização das operações de comércio exterior.

O deputado Da Vitória destacou em seu discurso que em meio a um cenário internacional cada vez mais reticentes ao diálogo, a Frente Parlamentar cumpre o papel importante de promover o debate e a aprovação dos projetos importantes para o fortalecimento do comércio exterior do Brasil.

“Não há dúvidas de que este ano será repleto de desafios. Mais do que nunca, o comércio internacional terá papel fundamental para o fortalecimento de uma ordem global pacífica e cooperativa. Nesse ambiente internacional protecionista e de maior instabilidade no comércio global, a rápida aprovação das matérias aqui elencadas torna-se ainda mais relevante para o Brasil”, disse o presidente da FrenCOMEX.