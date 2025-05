Funcultura 2024: resultados de editais são divulgados

A Secretaria da Cultura (Secult) está divulgando os resultados dos Editais da Cultura 2024 e publicando na medida em que são finalizadas as reuniões das comissões julgadoras de cada edital. Serão divulgados resultados de 18 editais, que abrangem diferentes áreas e linguagens artísticas, somando um investimento recorde de R$ 33,3 milhões.



Após a publicação dos resultados, existe um prazo para procedimentos legais: recurso, publicação do resultado final, convocação, entrega de documentação, checagem de documentação, encaminhamentos internos e pagamento.



Neste ano, os editais serão realizados com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), somados aos recursos provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Governo Federal.



As pessoas que inscreveram projetos nos editais de 2024 devem ficar atentas aos prazos. Cada edital tem um prazo diferente e a Secult sempre disponibiliza a documentação legal (atas, convocações, resultados, lista de inscritos) no próprio edital.



Toda a documentação dos editais pode ser encontrada na página Editais 2024



Na etapa de Resultados não é necessário envio de documentação, apenas após o Ato de Convocação. Reiteramos que a Secult não envia comunicado individual para os proponentes selecionados.



Confira:



02 Hip Hop – Funcultura/PNAB

03 Meu Primeiro Edital – Funcultura/PNAB

04 Territórios e Diversidade – Funcultura/PNAB

05 Patrimônio Vivo – Culturas Tradicionais – Funcultura/PNAB

06 Patrimônio Cultural – Funcultura/PNAB

07 Circo Tradicional – Funcultura/PNAB



08 Cultura Digital – Funcultura/PNAB

09 Artes visuais – Funcultura/PNAB

10 Artes Cênicas – Funcultura/PNAB

11 Livro e Leitura – Funcultura/PNAB12 Produção Musical – Funcultura/PNAB

12 Produção Musical – Funcultura/PNAB

Ata da comissão julgadora – 05/05

13 Difusão Musical – Funcultura/PNAB

14 Produção Audiovisual – Funcultura/PNAB

15 Difusão Audiovisual – Funcultura/PNAB

16 Mestres – Funcultura/PNAB

17 Patrimônio Arquitetônico – Funcultura/PNAB

18 Acervos Midiateca – Funcultura/PNAB

19 Culturas da Infância – Funcultura/PNAB

> Dúvidas? Informações sobre Editais:

Gerência do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura) – GFEC

(27) 3636-7115 / 3636-7116

[email protected]