Governo abre curso de Inteligência Artificial; veja como participar

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta terça-feira (27), o lançamento da Trilha de Formação em Inteligência Artificial (IA), em evento realizado no auditório do Hub ES+, no Centro de Vitória. A iniciativa, voltada exclusivamente para os servidores públicos capixabas de todos os poderes, representa uma nova e estratégica etapa do programa Qualificar ES Formação Avançada – Coursera.

Totalmente gratuita, a trilha é composta por uma curadoria especial de cursos organizada em três níveis de aprofundamento (básico, intermediário e avançado), permitindo que servidores com diferentes perfis e níveis de conhecimento possam aprender e aplicar os conceitos de IA de forma prática, ética e eficiente.

“Mesmo não sendo um especialista em Inteligência Artificial, sei das muitas possibilidades e portas que ela abre. A IA está à nossa disposição em diversas secretarias, exemplo disso foi o lançamento do nosso Portal Inteligente ES.GOV, que conta com uma assistente virtual – a LIA. Que vai auxiliar o cidadão na obtenção dos mais de 250 serviços prestados pelo Governo do Estado. Estamos ofertando esses cursos em três níveis, pois queremos atingir o máximo de pessoas e para que possamos dar mais agilidade aos nossos serviços”, afirmou o governador.

O objetivo desta iniciativa é preparar o funcionalismo para o uso estratégico da IA na gestão pública, oferecendo ferramentas para que cada servidor possa ser protagonista da transformação digital no serviço público capixaba.

“A inovação é uma prioridade do Governo do Estado e preparar quem serve a população para lidar com as ferramentas do presente e do futuro é um compromisso nosso com a modernização do serviço público. Essa trilha vai permitir que os nossos servidores compreendam, dominem e apliquem a IA em suas rotinas, melhorando a entrega de serviços à população com mais eficiência, agilidade e inteligência. É assim que a inovação se torna acessível, humana e, acima de tudo, transformadora”, explicou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

As inscrições para a Trilha de Formação em Inteligência Artificial já estão abertas e podem ser realizadas por meio do formulário disponível na página oficial do programa: http://formacaoavancada.universidades.es.gov.br/formacao-ia. Ao todo, 80 mil vagas estão disponíveis. Os servidores inscritos já podem iniciar seus estudos na plataforma Coursera.

Na ocasião também foi anunciado que, a partir de setembro, a formação deverá ser aberta para toda a sociedade capixaba, ampliando ainda mais o alcance da iniciativa.