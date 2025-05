Governo assina convênio para construir ponte sobre Lagoa do Aviso

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, nesta sexta-feira (23) o convênio para construção de ponte sobre a Lagoa do Aviso, no município de Linhares. A obra promete transformar a mobilidade da região, hoje impactada pelo intenso fluxo de veículos. A ponte interligará os bairros Interlagos e Aviso, beneficiando diretamente mais de 181 mil habitantes.

A intervenção, que será realizada por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), conta com um investimento de R$ 42 milhões do Governo do Estado. Com 155 metros de extensão, a ponte é considerada uma das principais ferramentas para a integração urbana de Linhares, ao facilitar o deslocamento dos moradores e o acesso a serviços essenciais, reduzindo o tempo de viagem e melhorando a fluidez do trânsito.

“Hoje estamos dando um pontapé para essa obra que não é apenas física, mas que demonstra a capacidade que temos de liderar um processo de conexão entre as pessoas. Algumas pessoas governam destruindo pontes, acabando com parcerias, interrompendo obras e programas de gestões anteriores. Nós trabalhamos promovendo a união entre as pessoas. Veja como é bom ter uma boa conexão entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Linhares”, afirmou o governador.



Casagrande prosseguiu: “Vejam quantas obras estruturante fizemos e estamos fazendo em Linhares, fruto dessa parceria com o Município. Essa ponta era um sonho dessas duas comunidades. Era necessário dar uma volta e essa futura ligação vai ajudar muito os moradores. Vamos seguir firme investindo em Linhares e nos outros 77 municípios deste Estado”.



O projeto também inclui a revitalização da Avenida Padre Manoel da Nóbrega e do acesso à Rodovia ES-248, onde serão realizados 35 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, sete mil metros quadrados de calçamento em concreto, 381 metros de rede de drenagem, além do plantio de 483 metros quadrados de grama e oito mil metros quadrados de hidrossemeadura, técnica usada na recuperação ambiental e no controle da erosão, dentre outras implantações.



“Estamos escrevendo um novo capítulo na história de Linhares. Esta obra representa muito mais do que infraestrutura, é um compromisso com a qualidade de vida de quem vive, trabalha e transita por aqui todos os dias. Queremos construir pontes que aproximem as pessoas, impulsionem o desenvolvimento urbano e valorizem cada bairro, com mais segurança, conforto e dignidade para a nossa população”, ressaltou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.



Também estiveram presentes o vice-governador, Ricardo Ferraço; o deputado federal Josias Da Vitória; os deputados estaduais Marcelo Santos e Alexandre Xambinho; os prefeitos Lucas Scaramussa (Linhares), Paulo Sergio Micula (Joao Neiva), Marcos Antonio Guerra Wandermurem (Jaguaré), Marcos Geraldo Guerra (São Roque do Canaã), Gutinho Astori (Marilândia), Dr. Coutinho (Aracruz); os secretários de Estado, Jacqueline Moraes (Mulheres), Filipe Rigoni (Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e Guerino Balestrassi (Recuperação do Rio Doce).