Governo do ES assina contrato para abastecimento com energia solar

O Governo do Espírito Santo formalizou, nesta segunda-feira (5), a assinatura de contratos para a locação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica. A medida vai abastecer mais de 500 unidades consumidoras de baixa tensão pertencentes a 11 órgãos do Poder Executivo Estadual, promovendo economia e sustentabilidade.

Os contratos, firmados após processo licitatório já concluído, totalizam cerca de R$ 38 milhões e terão validade de até 120 meses. A expectativa é que as miniusinas solares gerem aproximadamente 8.400 MWh por ano, volume suficiente para atender à demanda das unidades contempladas.

Entre os órgãos beneficiados estão as secretarias estaduais da Educação (Sedu), da Saúde (Sesa), da Justiça (Sejus), do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) e da Segurança Pública (Sesp), além da Polícia Militar (PMES), Polícia Civil (PCES), Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases), Instituto de Meio Ambiente (Iema), Instituto de Previdência dos Servidores (IPAJM) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).

Durante a solenidade de assinatura, o governador do Estado destacou a importância da iniciativa. “Esse é um passo importante que mostra o compromisso do Governo com a sustentabilidade. Estamos fazendo nossa parte para garantir que toda a energia consumida pelo Estado seja renovável. Agora contratamos para unidades de baixa tensão e, em breve, vamos avançar para as de média tensão”, afirmou.

As empresas responsáveis pela geração da energia terão até 12 meses para iniciar o fornecimento. Segundo o governo, a substituição parcial da matriz energética resultará na redução de 5,8 mil toneladas de dióxido de carbono (CO²), o equivalente ao plantio de 41,4 mil árvores — o que corresponde a uma área do tamanho de 35 estádios Kleber Andrade, em Cariacica.

Além dos ganhos ambientais, a medida também deverá gerar economia de R$ 522 mil por ano com a redução dos custos com energia elétrica.

Para o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, o projeto representa um avanço na modernização da administração pública. “Essa contratação representa um avanço significativo. Além da economia financeira, estamos promovendo sustentabilidade, contribuindo para a preservação ambiental e incentivando o uso consciente da energia”, afirmou.