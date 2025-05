Hospital Dr. Luiz Buaiz faz primeira captação de órgãos em Guarapari

Em um momento marcado por comoção, respeito e esperança, o Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari, realizou a primeira captação de órgãos de sua história. A ação representa um marco significativo para a instituição e reforça o compromisso do hospital com a ampliação de seus serviços e a valorização da vida.

O paciente, um jovem que chegou em estado crítico à unidade, evoluiu para um quadro de morte encefálica. Ainda em vida, ele havia manifestado à família o desejo de ser doador de órgãos, decisão mantida pela família que prontamente autorizou a doação, transformando um cenário de dor em um gesto profundo de solidariedade.

A captação envolveu uma equipe multidisciplinar altamente comprometida, que trabalhou com empenho e sensibilidade ao longo de todo o processo. Médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais vivenciaram um momento de intensa emoção e vibração, conscientes da importância e da nobreza daquele gesto.

“Foi uma mistura de sentimentos. A tristeza da perda dando lugar à esperança de vida a diversas famílias ”, declarou o Dr. Leandro Mazzocco, médico envolvido na ação.

A primeira captação de órgãos coloca o Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz no radar estadual para novas ações dessa natureza, demonstrando sua capacidade técnica e humana de realizar procedimentos de alta complexidade. É um momento histórico para o município de Guarapari e para o hospital, que ainda tão jovem já se coloca na vanguarda da saúde pública, oferecendo serviço de excelência, com compromisso e respeito à vida, destaca o superintendente do Hifa, Jailton Pedroso. A doação de órgãos segue sendo um dos mais belos exemplos de amor ao próximo. Quando a tragédia dá lugar à esperança, vidas são transformadas e gestos como este podem ecoar por muitos anos em outras histórias de vida