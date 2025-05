Ibiraçu: carro capota e deixa feridos na BR-101

Duas pessoas foram encaminhadas em estado grave para o hospital após um carro de passeio capotar na rodovia BR-101 nesta sexta-feira (2), no município de Ibiraçu.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias 101, a ocorrência foi registrada às 06h05, no quilômetro 209 da BR-101.

Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O trânsito no local chegou a fluir em desvio, mas foi totalmente liberado às 8h49.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui