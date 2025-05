Inscrições abertas para a Semana S do Comércio no Espírito Santo

Estão abertas as inscrições para participar da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Espírito Santo, evento inédito que acontecerá de 10 a 17 de maio com mais de 160 atividades gratuitas por todo o estado.

As inscrições devem ser feitas pelo site http://www.fecomercio-es.com.br/, e a programação contempla áreas como inovação, negócios, educação, qualificação profissional, saúde, lazer, turismo e cultura. Um dos destaques no dia 17 é o Palco Sesc, que vai receber atrações nacionais, com shows de Silva, Pato Fu e Casuarina. A programação conta ainda com um bate-papo com os artistas Criolo e Gabriel O Pensador.

Idealizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), a Semana S do Comércio, evento nacional que vai acontecer de forma simultânea em todas as capitais do Brasil, é promovida no Espírito Santo pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, em parceria com sindicatos empresariais.

O objetivo é mostrar à sociedade capixaba o impacto do Sistema Comércio-ES no dia a dia da população e das empresas e todo o trabalho que é realizado pela Fecomércio-ES, Sesc-ES e Senac-ES. A expectativa é reunir mais de 5 mil pessoas em uma experiência de conexões, conhecimento e cidadania.

Nos dias 16 e 17 de maio, a programação se concentra no Ilha Buffet, em Vitória. No dia 16, o evento é voltado exclusivamente para empresários, autoridades públicas e representantes de entidades de classe, com foco em inovação, economia e fortalecimento do setor.

A programação inclui a palestra de Andrea Iorio, especialista em inovação, escritor best-seller e professor na FDC, com o tema “Experiênc.IA: como a inteligência artificial maximiza o foco no cliente do comércio, serviço e turismo”, além de premiações, visita às unidades móveis do Senac-ES e exposição dos serviços da Fecomércio-ES, como a assessoria jurídica gratuita para os sindicatos, em parceria com a OAB-ES, e o Cartão do Empresário, clube de benefícios que oferece vantagens como consultas médicas on-line, descontos em escolas do Sesc-ES, bônus bancários e vantagens em cursos do Senac-ES.

“O grande propósito da Semana S do Comércio é reforçar o papel essencial do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac na vida das pessoas e no fortalecimento do comércio, dos serviços e do turismo. Queremos mostrar aos empresários e à sociedade como a educação, a inovação e o cuidado com o bem-estar podem transformar realidades e impulsionar o desenvolvimento econômico do Espírito Santo”, destacou Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac.

No sábado, dia 17, o evento será aberto ao público, das 14 às 22 horas, também no Ilha Buffet, com um mutirão de serviços gratuitos e atrações culturais. Estão previstas oficinas, contação de histórias, apresentações de música e dança, área kids, exposição fotográfica e shows regionais e nacionais com Pato Fu, Silva e Casuarina. A entrada será por meio de inscrição no site e entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados ao Sesc Mesa Brasil, um dos maiores programas de combate à fome na América Latina.

“O Sesc-ES vai oferecer atividades que integram cultura, saúde, lazer e assistência social, mostrando a importância da nossa atuação contínua. A Semana S representa nosso compromisso com o bem-estar dos trabalhadores do comércio e de toda a população”, afirmou Luiz Toniato, diretor regional do Sesc-ES.

Paralelamente, entre os dias 10 e 15 de maio, haverá programações nas unidades do Sesc-ES e Senac-ES de 14 cidades do estado. Com o apoio dos sindicatos empresariais, os municípios contarão com palestras, encontros entre empresários, oficinas, atendimentos educacionais e de saúde, serviços de beleza, ações nas áreas de lazer e cultura, exposições, entre outras, promovendo bem-estar e conectando empresários e trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo do Espírito Santo.

“O Senac-ES acredita na educação profissional como ferramenta de transformação. Durante a Semana S, vamos ampliar o acesso ao conhecimento por meio de oficinas práticas, aulas-show e palestras nas nossas unidades fixas e móveis, reforçando nosso papel como parceiro estratégico do comércio capixaba”, afirmou Richardson Schmittel, diretor regional do Senac-ES.

Além de ser uma vitrine das ações promovidas pelo Sistema S, a Semana S do Comércio também celebra os 80 anos da CNC e marca o Dia S, instituído por lei estadual em 2023. O evento já integra o calendário oficial do Espírito Santo.

Programação completa: https://semana-s.portaldocomercio.org.br/

Inscrições gratuitas: http://www.fecomercio-es.com.br/, com entrada mediante à doação de 2 kg de alimentos não perecíveis