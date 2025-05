Internos participam de bingo educativo da Língua Inglesa

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Penitenciária Regional de Barra de São Francisco, que tem como unidade escolar de referência a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Governador Lindenberg, localizada no município de Barra de São Francisco, participaram, na última sexta-feira (23), de um bingo educativo em Língua Inglesa.

A atividade teve como objetivo principal reforçar o vocabulário numérico no idioma estrangeiro e desenvolver o raciocínio lógico dos estudantes.

Antes do início do jogo, cada participante recebeu uma cartela em branco, na qual precisou preencher os espaços com números e seus respectivos nomes escritos em inglês. Após essa etapa, os números foram sorteados e anunciados no idioma estrangeiro. Dessa forma, cabia a cada aluno escutar com atenção, compreender, identificar e marcar corretamente os números em sua cartela.

A professora de Língua Inglesa, Charla Santos Pereira, destacou que, além de fortalecer o aprendizado do inglês, a atividade contribuiu para a integração entre os estudantes e reforçou a importância de metodologias ativas no contexto da EJA em privação de liberdade.

“Em ambientes onde o envolvimento e a motivação dos alunos são fatores determinantes para o sucesso da aprendizagem, iniciativas como essa se destacam pelo poder de transformar a sala de aula em um espaço de estímulo, esperança e conhecimento”, afirmou a professora Charla Santos Pereira.

Segundo o pedagogo que atua na unidade, Marilson Borjaille, a proposta vai além da ludicidade. Ele ressaltou que a ação se revelou um momento de aprendizagem ativa, envolvente e significativa, além de destacar os benefícios da prática. “Trabalhar a oralidade e a escrita de forma prática e divertida ajuda os alunos a fixarem melhor o conteúdo, além de torná-los mais confiantes no uso do idioma”, destacou Marilson Borjaille.