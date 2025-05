Irmã Otília: Prefeitura decreta luto oficial após morte da freira

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informa, com profundo pesar, o falecimento da Irmã Maria Joana Otília, ocorrido nesta segunda-feira (26). Em reconhecimento à sua trajetória de dedicação ao próximo e relevante serviço prestado ao município, será decretado luto oficial de três dias.

Religiosa da Congregação das Filhas de Jesus na Eucaristia, Irmã Otília dedicou sua vida ao cuidado com os enfermos e ao acolhimento espiritual de milhares de pessoas. Atuando há mais de 60 anos em Cachoeiro, foi reconhecida carinhosamente como o “Anjo Branco da Santa Casa”, por seu trabalho junto aos pacientes do hospital, onde levava a Eucaristia, palavras de fé e esperança.

Nascida em Oliveira (MG), Irmã Otília chegou a Cachoeiro em 1966. Desde então, tornou-se referência de fé, caridade e humildade, sendo homenageada em 2023 com o título de Cachoeirense Presente nº 1, concedido pela Câmara Municipal.

“Cachoeiro se despede de uma mulher extraordinária, símbolo de amor ao próximo e fé inabalável. Irmã Otília foi luz na vida de milhares de pessoas, levando conforto, oração e esperança aos que mais precisavam. Em nome do povo cachoeirense, presto minha homenagem e eterna gratidão. Que seu exemplo continue a nos inspirar”, declarou o prefeito.

A Prefeitura manifesta solidariedade à Congregação das Filhas de Jesus na Eucaristia, à Santa Casa de Misericórdia, familiares e a todos os que tiveram o privilégio de conviver com Irmã Otília. Seu legado permanecerá como exemplo de vida dedicada ao amor ao próximo.

