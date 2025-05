Itapemirim: jovem é encontrado morto em praia

Um jovem, de 23 anos, morreu após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo, nesta sexta-feira (2), no município de Itapemirim.

De acordo com informações de populares, ele foi encontrado, já sem vida, próximo a um píer na praia de Itaipava.

O jovem estava com diversas perfurações de bala no rosto. Próximo ao corpo também haviam, pelo menos, oito cápsulas de munições compatíveis a de um revólver calibre.38.

Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do homicídio.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.